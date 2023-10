Ghaziabad: उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद येथील एका खासगी महाविद्यालयात सांस्कृतिक कार्यक्रमादरम्यान एका विद्यार्थ्याने जय श्री रामच्या घोषणा दिल्या होत्या. यामुळे तेथे उपस्थित महिला प्राध्यापिकेने विद्यार्थ्याला स्टेजवरून खाली उतरण्यास सांगितले होते. या प्रकरणाचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर महिला प्राध्यापकाला निलंबित करण्यात आले आहे.

ABES कॉलेज गाझियाबादचे संचालक संजय कुमार सिंह यांनी एक व्हिडिओ जारी केला आणि सांगितले की, 'एक व्हिडिओ समोर आला होता. तो व्हिडिओ आल्यानंतर आम्ही उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन केली.

या समितीला 24 तासांच्या आत शिफारशी देण्याच्या सूचना कॉलेज प्रशासनाकडून देण्यात आल्या होत्या. समितीच्या शिफारशींच्या आधारे दोन प्राध्यापकांचे वर्तन अयोग्य असल्याचे आढळून आल्याने त्यांना महाविद्यालयातून निलंबित करण्यात आले आहे.

