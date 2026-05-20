Ghaziabad Accused Bail Celebration : जामिनावर सुटलेल्या बलात्काराच्या आरोपीवर उधळली फुले, जल्लोषात काढली मिरवणूक; संतापजनक प्रकार

गाझियाबादमध्ये बलात्काराच्या आरोपीची जामिनावर सुटल्यानंतर मिरवणूक काढण्यात आली.आरोपी सुशील प्रजापतीवर विद्यार्थिनीवर अत्याचार केल्याचा गंभीर आरोप आहे.जामिनानंतर त्याचे हार घालून आणि पुष्पवर्षाव करून स्वागत करण्यात आले..गाझियाबाद, (वृत्तसंस्था) : बलात्काराचा आरोपी जामिनावर सुटल्यानंतर काही जणांनी त्याच्या गळ्यात हार घालत आणि पुष्प वर्षाव करत त्याचे एखाद्या 'हिरो' प्रमाणे स्वागत केल्याची संतापजनक घटना उत्तर प्रदेशमधील गाझियाबाद येथे घडली आहे. याबाबतचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसारित झाल्यानंतर अनेकांनी उत्तर प्रदेश पोलिसांवर टीका केली आहे. .सुशील प्रजापती असे या आरोपीचे नाव असून तो हिंदू युवा वाहिनीचा माजी सदस्य आहे. कायद्याचे शिक्षण घेणाऱ्या एका विद्यार्थिनीवर बलात्कारकेल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे. एका वकिलाची ओळख करून देतो असे सांगून त्याने संबंधित विद्यार्थिनीला एका घरात नेले आणि तिच्यावर अत्याचार केला, असे पोलिसांनी दाखल केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे. यानंतर पोलिसांनी त्याला अटक केली. .Pune Crime News : पुण्यात संतापजनक घटना! धावत्या कारमध्ये वकील महिलेवर अत्याचार, नेमकं काय घडलं?.या घटनेच्या नऊ महिन्यानंतर दोन दिवसांपूर्वी त्याला न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. प्रजापती हा तुरुंगातून बाहेर येताच काही जणांनी त्याच्या गळ्यात हार घालत खांद्यावर उचलून घेतले आणि जल्लोष केल्याचे व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. एखाद्या विजयी उमेदवाराची काढावी, तशी मिरवणूकही काढण्यात आली..FAQs 1. ही घटना कुठे घडली? 👉 उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद येथे ही घटना घडली.2. आरोपी कोण आहे? 👉 सुशील प्रजापती हा आरोपी असून तो हिंदू युवा वाहिनीचा माजी सदस्य आहे.3. आरोपीवर काय आरोप आहेत? 👉 एका विद्यार्थिनीवर बलात्कार केल्याचा गंभीर आरोप आहे.4. जामिनानंतर काय घडले? 👉 काही लोकांनी त्याचे जल्लोषात स्वागत करत मिरवणूक काढली.5. व्हिडिओबद्दल काय प्रतिक्रिया आली? 👉 सोशल मीडियावर संताप व्यक्त झाला आणि पोलिसांवर टीका करण्यात आली.6. आरोपीला जामीन कधी मिळाला? 👉 घटनेनंतर सुमारे नऊ महिन्यांनी न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.