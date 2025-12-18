भाडं मागायला आली मालकीण, भाडेकरू दाम्पत्यानं गळा दाबून संपवलं; सूटकेसमध्ये लपवला मृतदेह

घराचं भाडं मागण्यासाठी आलेल्या मालिकीणीची दाम्पत्यानं हत्या केल्याची धक्कादायक घटना गाझियाबादमध्ये घडलीय. नंदग्राम पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत राजनगर एक्सटेंशनमधील उच्चभ्रू सोसायटीत घडलेल्या घटनेनं खळबळ उडालीय. गेल्या पाच सहा महिन्यांपासून भाडेकरू दाम्पत्यानं भाडं दिलं नव्हतं. ते मागण्यासाठी महिला पोहोचली होती. तिची गळा दाबून हत्या करत मृतदेह सूटकेसमध्ये ठेवून बेडखाली लपवला होता..गाझियाबादमधील ओरा कायमेरा सोसायटीतील दीपशिखा उमेश शर्मा यांचं घर आहे. तिथं गेल्या काही महिन्यांपासून राहणाऱ्या अजय गुप्ता आणि आकृती गुप्ता दाम्पत्यानं घराचं भाडं दिलं नव्हतं. ते भाडं घेण्यासाठी दीपशिखा गेल्या होत्या. त्यावेळी भाड्यावरून त्यांच्यात जोरात वाद झाला..मेस्सीवर कोट्यवधींची उधळण, भारतीय फूटबॉलकडे पाठ... गुंतवणुकीची कुणाची इच्छा नाही; भारताच्या कर्णधारानं व्यक्त केली खंत.पोलिसांना बुधवारी रात्री सव्वा अकरा वाजण्याच्या सुमारास एका महिलेची सोसायटीत हत्या झाल्याची माहिती मिळाली. पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले तेव्हा अशी माहिती समोर आली की, दीपशिखा घरी न परतल्यानं त्यांच्या घरातल्या मोलकरणीला शंका आली. मोलकरणीला दीपशिखा भाडं आणायला गेल्याचं माहिती होतं. तिथं मोलकरणी पोहोचली असता एका सूटकेसमध्ये दीपशिखा यांचा मृतदेह आढळून आला..हत्येनंतर आरोपींनी दीपशिखा यांचा मृतदेह सूटकेसमध्ये भरून बेडखाली लपवला होता. पोलिसांनी सोसायटीचे सीसीटीव्ही फूटेज तपासले असून त्यात दीपशिखा शर्मा फ्लॅटमध्ये जाताना दिसतात. पण परतताना दिसल्या नाही. त्यामुळे भाडेकरू दाम्पत्यावर संशय दाट झाला..आरोपी भाडेकरू दाम्पत्य घटनास्थळावरून फरार होण्याच्या तयारीत होते. पण सोसायटीतील रहिवाश्यांनी त्यांना पकडलं. पोलिसांना माहिती देऊन दोघांनाही त्यांच्या ताब्यात देण्यात आलं. अजय गुप्ता आणि आकृती गुप्ता यांना ताब्यात घेण्यात आलंय. गळा दाबून हत्या केल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आता अधिक तपास केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.