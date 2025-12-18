देश

भाडं मागायला आली मालकीण, भाडेकरू दाम्पत्यानं गळा दाबून संपवलं; सूटकेसमध्ये लपवला मृतदेह

Crime News : गाझियाबादमध्ये घरभाड्याच्या वादातून भाडेकरू दाम्पत्यानं घर मालकीणीची गळा दाबून हत्या केल्याच्या घटनेनं खळबळ उडालीय. या प्रकरणी दाम्पत्याला अटक करण्यात आली असून अधिक तपास पोलीस करत आहेत.
घराचं भाडं मागण्यासाठी आलेल्या मालिकीणीची दाम्पत्यानं हत्या केल्याची धक्कादायक घटना गाझियाबादमध्ये घडलीय. नंदग्राम पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत राजनगर एक्सटेंशनमधील उच्चभ्रू सोसायटीत घडलेल्या घटनेनं खळबळ उडालीय. गेल्या पाच सहा महिन्यांपासून भाडेकरू दाम्पत्यानं भाडं दिलं नव्हतं. ते मागण्यासाठी महिला पोहोचली होती. तिची गळा दाबून हत्या करत मृतदेह सूटकेसमध्ये ठेवून बेडखाली लपवला होता.

