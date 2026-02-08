गाझियाबादमध्ये तीन सख्ख्या बहिणींनी घराच्या नवव्या मजल्यावरून उडी मारून संपवल्याची घटना समोर आली होती.याबाबत अनेक तर्कवितर्क लढवले जात होते. आता यात तिघींच्या वडिलांची पोलिसांनी चौकशी सुरु केली आहे. यात काही धक्कादायक खुलासे समोर आले आहे. त्याने तीन लग्ने केली आहेत आणि चौथ्या पत्नीचा मृत्यू छतावरून पडून झाल्याची कबुली दिली. एक लग्न मूल नसल्यामुळे तुटले, तर दुसरे लग्न विवाहबाह्य संबंधांमुळे झाले होते..पोलिसांनी त्याने किती लग्ने केली होती आणि त्याच्या लिव्ह-इन पार्टनरच्या मृत्यूचे सत्य काय आहे असे विचारले असता, चेतनने तीन बायका असल्याचे आणि चौथीचा मृत्यू झाल्य्ाची कबुली दिली. त्याने सांगितले की त्याची पहिली पत्नी सुजाता होती. त्यांना मुलबाळ नसल्यामुळे, त्याने सुजाताच्या संमतीने त्याची मेहुणी हिना हिच्याशी लग्न केले..पण त्यानंतर लवकरच त्याचे सीलमपूरमध्ये त्याच्या सासरच्यांच्या शेजारी राहणाऱ्या तब्बूशी संबंध जुळले. नऊ वर्षांपूर्वी तो तिला त्याच्या राजेंद्र नगरमधील फ्लॅटमध्ये त्याच्यासोबत राहण्यासाठी घेऊन आला तेव्हा घरात वाद सुरू झाला. २०१८ मध्ये, ती तिसऱ्या मजल्यावरून पडून मृत्युमुखी पडली. चेतनने आपला यात कोणताही सहभाग नसल्याचे पोलिसांना सांगितले. तो म्हणाला की तो त्यावेळी घरी नव्हता आणि पोलिस चौकशीत त्याला निर्दोष मुक्त करण्यात आले आहे.तिच्या मृत्यू नंतर त्याने तिच्या एका नातेवाईक महिलेशी संबंध ठेवले ती गर्भवती राहिली. .Maharashtra Crime : ती असुरक्षितच; साताऱ्यामध्ये महिला डॉक्टरने संपवली जीवनयात्रा, मुंबईमध्ये प्रेयसीला मारत प्रियकराने जीवन संपविले.मुलींच्या पित्याने त्याच्या तिसऱ्या लग्नाबद्दल सांगितले की तब्बूच्या मृत्यूनंतर त्याने तब्बूची नातेवाईक टीनासोबत अवैध संबंध निर्माण केले. जेव्हा ती गर्भवती राहिली, तेव्हा चेतनने कोर्ट मॅरेज केले. यामुळे तो तीन बायकांसोबत राहत होता. चेतनला तीन लग्नांपासून पाच मुले होती, त्यापैकी तीन मुलींनी एकत्र आत्महत्या केली. पण पोलिस चौकशीदरम्यान चेतनच्या पत्नींनी त्याच्यावर कोणत्याही चुकीचा आरोप केला नाही. हिनाने सांगितले की तिने तिच्या कुटुंबाच्या संमतीने चेतनशी लग्न केले. दुसरीकडे, टीनाने सांगितले की तिने अवैध संबंधांमुळे लग्न केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.