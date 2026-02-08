देश

Ghaziabad Sisters Endlife : एकत्र जीवन संपवणाऱ्या तिघी बहि‍णींच्या पित्याबाबत धक्कादायक माहिती समोर; तीन लग्नं अन् चौथ्या महिलेचा...

Ghaziabad crime news : पहिलं लग्न अपत्य नसल्याने, दुसरं विवाहबाह्य संबंधांमुळे तुटलं असल्याचं समोर आलं. तिसऱ्या महिला तब्बूचा मृत्यू तिसऱ्या मजल्यावरून पडून झाल्याचं चेतनचं म्हणणं असून त्यात सहभाग नाकारला आहे.
Police investigation continues in the Ghaziabad sisters suicide case as shocking details about their father’s multiple marriages and a mysterious past death come to light.

Police investigation continues in the Ghaziabad sisters suicide case as shocking details about their father’s multiple marriages and a mysterious past death come to light.

esakal 

Yashwant Kshirsagar
Updated on

गाझियाबादमध्ये तीन सख्ख्या बहि‍णींनी घराच्या नवव्या मजल्यावरून उडी मारून संपवल्याची घटना समोर आली होती.याबाबत अनेक तर्कवितर्क लढवले जात होते. आता यात तिघींच्या वडिलांची पोलिसांनी चौकशी सुरु केली आहे. यात काही धक्कादायक खुलासे समोर आले आहे. त्याने तीन लग्ने केली आहेत आणि चौथ्या पत्नीचा मृत्यू छतावरून पडून झाल्याची कबुली दिली. एक लग्न मूल नसल्यामुळे तुटले, तर दुसरे लग्न विवाहबाह्य संबंधांमुळे झाले होते.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
crime
endlife
ghaziabad

Related Stories

No stories found.