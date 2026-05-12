Mayuri Watermelon: युपीत सापडलं ‘गोल्डन टरबूज’! पिवळ्या रंगाच्या मयूरीसमोर लाल टरबूज फिकं; किंमत ऐकूनही व्हाल थक्क

उन्हाळ्याच्या कडाक्यात गारवा देणाऱ्या फळांमध्ये आतापर्यंत आपण लाल रंगाचेच टरबूज पाहिले आणि खाल्ले आहेत. पण उत्तर प्रदेशातील गाझीपूर (Ghazipur) जिल्ह्यात एक असे खास टरबूज मिळत आहे, जे आतून रक्तासारखे लाल नसून सोन्यासारखे पिवळे आहे. याला 'मयूरी टरबूज' (Mayuri Watermelon) असे नाव देण्यात आले असून, याची चव मधासारखी गोड आहे..आज १२ मे २०२६ रोजी जेव्हा उत्तर भारतात उष्णतेची लाट आहे, तेव्हा गाझीपूरच्या या मयूरी टरबूजाला मोठी मागणी आहे. या फळाची काही रंजक आणि आरोग्यदायी वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:१. 'मयूरी'ची ओळख आणि उगमहे टरबूज वरून हिरवे दिसत असले तरी कापल्यानंतर आतून त्याचा रंग गडद पिवळा असतो. या पिवळ्या टरबूजाची लागवड सर्वप्रथम आफ्रिकेत करण्यात आली होती, असे मानले जाते. कमी पाण्यात येणारे पीक असल्याने याला 'डेझर्ट किंग' असेही संबोधले जाते..२. नैसर्गिक रंग आणि पोषक तत्वेअनेकांना वाटते की हा रंग कृत्रिम आहे, पण मयूरी टरबूजाचा पिवळा रंग पूर्णपणे नैसर्गिक आहे:बीटा-कॅरोटीन: यात भरपूर प्रमाणात कॅरोटीनॉइड्स आणि बीटा-कॅरोटीन असते, जे डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी आणि रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी (Immunity) अत्यंत फायदेशीर आहे.गोडवा (Sugar Level): सर्वसामान्य लाल टरबूजाच्या तुलनेत मयूरी टरबूजाचा 'ब्रिक्स लेव्हल' (मिठास मोजण्याचे प्रमाण) जास्त असतो, ज्यामुळे ते मधासारखे गोड लागते.३. गाझीपूरमध्येच का?गाझीपूर जिल्ह्याला लागून असलेल्या गंगा नदीच्या तीरावरील वाळूमिश्रित सुपीक जमीन या पिकासाठी वरदान ठरत आहे. येथील हवामान आणि मातीमुळे या टरबूजाचे उत्पादन केवळ मोठ्या प्रमाणावर होत नाही, तर त्याची गुणवत्ताही उत्कृष्ट राहत आहे..४. वजन आणि किंमतदणकट फळ: जिथे सामान्य टरबूज ३ ते ५ किलोचे असते, तिथे मयूरी टरबूज चक्क ८ ते १० किलो पर्यंत भरते.बाजारभाव: सध्या बाजारात या टरबूजाची किंमत सुमारे ३४ ते ३५ रुपये प्रति किलो आहे. वजनामुळे शेतकऱ्यांनाही या पिकातून चांगला नफा मिळत आहे..५. आरोग्यासाठी फायदेशीरपाण्याची कमतरता भरून काढते: उन्हाळ्यात शरीराला हायड्रेट ठेवण्यासाठी हे एक उत्तम फळ आहे.पाचन संस्था: याच्या सेवनाने पचनक्रिया सुरळीत राहते आणि उन्हाळ्यामुळे होणारे पोटाचे त्रास कमी होतात.आज १२ मे २०२६ रोजी उत्तर प्रदेशातील गाझीपूरचे हे मयूरी टरबूज केवळ पर्यटकांसाठीच नाही, तर स्थानिक बाजारपेठांसाठीही आकर्षणाचे केंद्र बनले आहे. जर तुम्ही या भागात प्रवास करत असाल, तर या मधासारख्या गोड आणि पिवळ्या टरबूजाचा आस्वाद नक्की घ्या.