Paan City in UP: मुखात टाकताच विरघळणारा सुवासिक विडा! हे आहे 'पानांचे शहर'; मिळालाय जीआय टॅग!

भारतात जेवण झाल्यानंतर किंवा एखाद्या शुभकार्यात पाहुण्यांना मानाचा विडा म्हणजेच 'पान' देण्याची परंपरा शतकानुशतके जुनी आहे. पान खाणाऱ्या शौकिनांच्या मते, यामुळे केवळ तोंडाला चव येत नाही तर पचनक्रियाही सुधारते. संपूर्ण भारतात विविध ठिकाणी पानांची शेती केली जाते, परंतु उत्तर प्रदेशातील एका विशिष्ट जिल्ह्याला देशाची 'पान नगरी' किंवा 'पानांचे शहर' (Paan City) म्हणून ओळखले जाते. बुंदेलखंड भागातील महोबा (Mahoba) हा जिल्हा आपल्या अद्भूत आणि जगप्रसिद्ध 'देशावरी पाना'साठी (Desawari Paan) ओळखला जातो. महोबाच्या या खास पानाला भारत सरकारकडून मानाचा 'जीआय टॅग' (GI Tag) देखील मिळालेला आहे..farmer Success Story: पहिल्याच वर्षी 20 टन केशर आंब्याचे उत्पादन; मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या शेतात बहरली आंबराई! .महोबाच्या देशावरी पानाची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे, हे पान दिसायला जितके सुंदर असते, तितकेच ते चवीला अत्यंत मऊ आणि सुवासिक असते. असे म्हटले जाते की, हे पान तोंडात टाकताच अगदी सहज विरघळते. या पानाच्या कुरकुरीतपणाबद्दल एक मजेशीर गोष्ट सांगितली जाते की, जर हे पान हातात घेऊन हलकेच फटकारले, तर त्याचे जागेवरच तुकडे-तुकडे होतात. या पानाचा विशिष्ट स्वाद आणि सुगंध यामुळेच ते इतर सर्व पानांपेक्षा वेगळे ठरते..इतिहासकारांच्या मते, महोबा जिल्ह्यामध्ये पानांची शेती आजची नसून, ती तब्बल १० व्या शतकापासून म्हणजेच चंडेल राजांच्या काळापासून सुरू आहे. चंडेल शासकांनी महोबामध्ये बांधलेल्या विविध ऐतिहासिक तलावांच्या काठावर पानांचे मळे म्हणजेच 'बरेजा' उभारण्याची कला येथील हजारो चौरसिया कुटुंबांकडे पिढ्यानपिढ्या चालत आली आहे. चंडेल राजांनी सुरू केलेल्या या परंपरेला नंतरच्या काळात मुघल बादशहांनीही मोठे संरक्षण आणि प्रोत्साहन दिले. .आज स्वातंत्र्य मिळून अनेक दशके झाली तरी या पानावरील लोकांचे प्रेम आणि त्याची लोकप्रियता तसूभरही कमी झालेली नाही. एका काळी येथे ३०० एकरपेक्षा जास्त क्षेत्रावर पानांची शेती व्हायची, जी आज काहीशी मर्यादित झाली असली तरी इथल्या देशावरी पानाची मागणी संपूर्ण देशात कायम आहे..महोबाच्या या देशावरी पानाला केवळ भारतातच नाही तर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतही मोठी मागणी आहे. विशेषतः पाकिस्तान आणि अनेक खाडी देशांमध्ये (Gulf Countries) या पानाची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात केली जाते. चवीव्यतिरिक्त हे पान आरोग्यासाठीही अत्यंत फायदेशीर मानले जाते. वनस्पतीच्या अभ्यासकांनुसार, पाण्याच्या पानांमध्ये नैसर्गिक अँटी-बॅक्टेरियल आणि अँटी-ऑक्सिडंट गुणधर्म असतात, जे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती (Immunity) वाढवण्यास आणि पचनक्रिया सुलभ करण्यास मदत करतात..Raj Thackeray: राज ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख सदावर्तेंना भोवला; “जरा जपून फिरा” म्हणत राजू पाटलांचा इशारा, रवींद्र चव्हाणांनाही टोला...\rआज देखील उन्हाळ्याच्या या दिवसांत लग्नकार्यांची धूम सुरू असताना, देशभरातील बड्या विड्याच्या शौकिनांकडून महोबाच्या या मखमली आणि सुवासिक देशावरी पानावरील विड्याला पहिली पसंती दिली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.