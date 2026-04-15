UN Report: युद्धाचा भारताला फटका, गरिबी वाढणार; मानव विकासाला ब्रेक, संयुक्त राष्ट्राचा अहवाल

न्यूयॉर्क: पश्चिम आशियातील वाढता संघर्ष आणि युद्धाच्या परिस्थितीमुळे भारतातील सुमारे २५ लाख नागरिक गरिबीच्या खाईत लोटले जाण्याची भीती संयुक्त राष्ट्रांकडून (यूएन) व्यक्त करण्यात आली आहे. या संघर्षाचा भारताच्या मानवी विकास निर्देशांकावरही (एचडीआय) प्रतिकूल परिणाम संभवतो. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाने (यूएनडीपी) 'पश्चिम आशियातील लष्करी संघर्ष : आशिया आणि प्रशांत क्षेत्रावरील मानवी विकासाचे परिणाम' या शीर्षकाखाली एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालानुसार, इंधन, मालवाहतूक आणि कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्यांच्या क्रयशक्तीवर परिणाम होत आहे. यामुळे अन्नसुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊन सार्वजनिक अर्थकारणावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो..मानवी विकास निर्देशांकाचा विचार करता भारताच्या प्रगतीस०.०३ ते ०.१२ वर्षांचा ब्रेक लागू शकतो.२४ लाख ६४ हजार ६९८ लोक गरिबीच्या खाईत ढकलले जातील.४०% कच्चे तेल,९०% एलपीजीपश्चिम आशियातून येतो.भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी१४ टक्के आणि आयातीपैकी.२०.९ टक्के व्यापार पश्चिम आशियाई देशांशी होतो. बासमती तांदूळ, चहा, हिरे-दागिने आणि कापड उद्योगांवर युद्धाचा विपरित परिणाम संभवतो.n आखाती देशांमधील आर्थिक मंदीमुळे तेथून भारतात येणाऱ्या परकी चलनात घट होऊ शकते.९३.७ लाख भारतीय आखाती देशांमध्ये कार्यरत असून, देशात येणाऱ्या एकूण परकीय चलनात ३८ ते ४० टक्के वाटा या देशांचा आहे..देशातील खत उत्पादनासाठी आवश्यक असलेला ८५ टक्के नैसर्गिक वायूही आपल्याला आयात करावा लागतो. इंधनाच्या वाढत्या किमतीमुळे भारत, थायलंड आणि व्हिएतनाम यासारख्या देशांना पुन्हा कोळशावर आधारित वीजनिर्मितीकडे वळावे लागू शकते.