Global Economy: जागतिक अर्थव्यवस्थेवर महागाईचे सावट; ‘फिच’चा इशारा, २०२७ पर्यंत 'एल निनो'चा प्रभाव

नवी दिल्ली: पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे खतांच्या किमतीत वाढ होऊन जागतिक पीक उत्पादनासमोर अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. त्यातच २०२७ पर्यंत ‘एल निनो’चा प्रभाव कायम राहण्याची शक्यता असल्याने उच्च मानांकन असलेल्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेसमोर महागाईचे संकट उभे ठाकले आहे, असा इशारा ‘फिच रेटिंग्ज’ने दिला आहे. ‘एल निनो’मुळे २०२७ च्या सुरुवातीपर्यंत जागतिक अर्थव्यवस्थेत अडथळे निर्माण होण्याचा धोका असल्याचे ‘फिच’ने म्हटले आहे. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.‘एल निनो’मुळे काही भागांत भीषण दुष्काळ, तर काही भागांत अतिवृष्टी होते. ‘फिच रेटिंग्ज’च्या मतानुसार प्रतिकूल हवामानामुळे कृषी आणि आर्थिक घडामोडींवर परिणाम झाल्यास कमी मानांकन असलेल्या देशांच्या पतमानांकनावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः ‘बी’ श्रेणीतील किंवा त्यापेक्षा कमी मानांकन असलेल्या देशांना याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. मात्र, काही प्रदेशांमध्ये चांगल्या पावसामुळे कृषी उत्पादनात सुधारणा होऊन फायदाही होऊ शकतो..‘एल निनो’चा परिणाम फेब्रुवारीपर्यंत?अमेरिकेच्या हवामान केंद्राच्या अंदाजानुसार, डिसेंबर २०२६ ते फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत ‘एल निनो’चा प्रभाव राहण्याची ९६ टक्के शक्यता आहे. यामुळे जागतिक अन्नधान्य बाजारातील किमती वाढण्याचा धोका असून, त्याचा फटका प्रगत अर्थव्यवस्थांनाही बसू शकतो, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...केवळ ‘एल निनो’चा परिणाम नाहीकेवळ ‘एल निनो’मुळे ‘फिच’ कोणत्याही देशाचे मानांकन कमी करण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र, जर याचा परिणाम आर्थिक विकास दर मंदावणे, महागाई वाढणे, सरकारी तिजोरीवर ताण येणे किंवा परकीय चलन साठ्यावर दबाव निर्माण होण्यापर्यंत पोहोचला, तर संबंधित देशांच्या मानांकनावर परिणाम होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.