गोव्याचे मंत्री रवी नाईक यांचं हृदयविकाराच्या धक्क्यानं निधन, दोनवेळा भूषवलेलं मुख्यमंत्रीपद

गोव्याचे कृषी मंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री रवी नाईक यांचं हृदयविकाराच्या धक्क्यानं निधन झालं. वयाच्या ७९ व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी रवी नाईक यांच्या निधनाची माहिती दिली. राहत्या घरी त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला. यानंतर फोंड्यातील खासगी रुग्णालयात त्यांना दाखल करण्यात आलं. पण उपचारावेळी त्यांची प्राणज्योत मालवली. .माजी मंत्री रवी नाईक यांचं पार्थिव त्यांच्या फोंड्यातील निवासस्थानी हलवण्यात आलंय. तिथंच त्यांचे पार्थिव अंत्यदर्शनासाठी ठेवलं आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी रवी नाईक यांना श्रद्धांजली वाहिली. गोव्याच्या राजकारणातले दिग्गज व्यक्तिमत्व हरपल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. अनेक दशके त्यांनी लोकांची सेवा केली. मुख्यमंत्री, मंत्री म्हणून त्यांनी राज्याचा कारभार सांभाळला असं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले..रवी नाईक हे भंडारे नेते होते. कुल आणि मुंडकर समुदायाची लोकसंख्या असणाऱ्या मतदारसंघात मोठा प्रभाव होता. कुल आणि मुंडकरांच्या हक्कासाठी त्यांनी मोठी चळवळ उभा केली होती. १९८४मध्ये फोंडा मतदारसंघातून ते पहिल्यांदा आमदार झाले होते. गोव्यात तिसऱ्या जिल्ह्याची कल्पना मांडणारे ते पहिले आमदार होते. १९९१ पासून ते दोन वर्षे मुख्यमंत्री होते. .IPS अधिकाऱ्यावर अंत्यसंस्कार होण्याआधी त्यांच्यावरच आरोप करत ASIने स्वत:ला संपवलं; पोलीस दलात खळबळ.१९९८मध्ये रवी नाईक उत्तर गोव्यातून खासदार झाले होते. तर २००० मध्ये मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी वेगवेगळ्या पक्षाच्या आमदारांची मोट बांधत सरकार स्थापन केलं तेव्हा ते भाजपमध्ये गेले. त्या आघाडी सरकारमध्ये रवी नाईक उपमुख्यमंत्री होते. .२००२मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या आधी त्यांनी भाजपला रामराम केला आणि काँग्रेसमध्ये गेले. २००७मध्ये काँग्रेसने त्यांना प्रदेशाध्यक्ष बनवलं. सरकार स्थापनेत त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. दिगंबर कामत यांच्यासोबत आघाडी सरकारमध्ये त्यांनी गृहमंत्री म्हणून काम केलं. तर २०२१ मध्ये ते पुन्हा भाजपमध्ये गेले. २०२२ च्या निवडणुकीत ते भाजपच्या तिकिटावर फोंड्यातून लढले आणि जिंकले.