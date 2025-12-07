देश

Goa Fire Incident 23 Dead : गोवा नाईट क्लबमध्ये आगीत २३ जणांचा होरपळून मृत्यू; आगीचे नेमकं कारण काय? डीजीपींनी दिली अधिकृत माहिती

Goa Night Club : गोवा नाईट क्लब आगीत २३ जणांचा करुण अंत. स्फोट, शॉर्टसर्किट की अन्य कारण? डीजीपींच्या अधिकृत वक्तव्यामुळे महत्त्वाची माहिती समोर.
Goa Fire Incident 23 Dead

Goa Fire Incident 23 Dead

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Nightclub Fire Cause Goa : गोव्यातील उत्तर भागात असलेल्या अर्पोरा गावातील एका नाईट क्लबमध्ये मध्यरात्री भीषण आग लागून २३ जणांचा होरपळून मृत्यू झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मृतांमध्ये तीन महिला आणि २० पुरुषांचा समावेश असून काही पर्यटकांचाही यात समावेश आहे. स्फोटात झालेला धूर आणि आगीमध्ये गुदमरल्याने अनेकांचा मृत्यू झाल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवला जात आहे. दरम्यान, घटनेतील जखमींना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि गोवा डीजीपी आलोक कुमार यांनी घटनास्थळी भेट देत पाहणी केली.

Loading content, please wait...
Goa
police
fire
Fire Accident
Fire news
Goa CM Pramod Sawant
fire brigade
fire case
Fire and Safety Association
Fire In Hotel
goa hot air balloon

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com