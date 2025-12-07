Goa Fire Incident 23 Dead : गोवा नाईट क्लबमध्ये आगीत २३ जणांचा होरपळून मृत्यू; आगीचे नेमकं कारण काय? डीजीपींनी दिली अधिकृत माहिती

Nightclub Fire Cause Goa : गोव्यातील उत्तर भागात असलेल्या अर्पोरा गावातील एका नाईट क्लबमध्ये मध्यरात्री भीषण आग लागून २३ जणांचा होरपळून मृत्यू झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मृतांमध्ये तीन महिला आणि २० पुरुषांचा समावेश असून काही पर्यटकांचाही यात समावेश आहे. स्फोटात झालेला धूर आणि आगीमध्ये गुदमरल्याने अनेकांचा मृत्यू झाल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवला जात आहे. दरम्यान, घटनेतील जखमींना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि गोवा डीजीपी आलोक कुमार यांनी घटनास्थळी भेट देत पाहणी केली..यावेळी गोवा डीजीपी आलोक कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "रात्री १२ वाजून ०४ मिनीटांनी पोलिस नियंत्रण कक्षाला अर्पोरातील एका रेस्टॉरंट/नाईटक्लबमध्ये आग लागल्याचा फोन आला. संदेश मिळताच पोलिस, अग्निशमन दल आणि रुग्णवाहिका पथके तात्काळ घटनास्थळी रवाना झाली.अग्निशमन दलाने रात्रभर सुरू असलेल्या बचाव कार्यात एकूण २३ मृतदेह बाहेर काढले आहेत. मृतदेहांचे पंचनामे सुरू असून सर्व मृतदेह बांबोलीम येथील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात पाठवण्यात आले आहेत". असे आलोक कुमार म्हणाले..आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट नाही; सिलेंडर स्फोटाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे मात्र पोलिसांनी अद्याप त्याला दुजोरा दिलेला नाही. डीजीपी कुमार म्हणाले, “आगीचे मूळ कारण तपासले जात आहे. मिळालेल्या निष्कर्षांनुसार पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.” असेही आलोक कुमार म्हणाले. पोलिसांकडून घटनास्थळी पंचनामे, क्लबच्या परवानग्या, सुरक्षा उपाय आणि संरचनेची तपासणी सुरू असून, आगीचे कारण तसेच निष्काळजीपणाला जबाबदार असणाऱ्यांवर गुन्हा नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. घटना गंभीर असून गोवा पोलिस, अग्निशमन विभाग आणि प्रशासन सतत बचाव व तपासकामात गुंतलेले आहेत..Goa Nightclub Fire : नाईट क्लबमधील आगीच्या घटनेला कोण जबाबदार? गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टच सांगितलं....मुख्यमंत्र्यांची घटनास्थळी धाव; चौकशीचे आदेशअपघाताची माहिती मिळताच गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी मध्यरात्रीच घटनास्थळी भेट दिली. त्यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांप्रती शोक व्यक्त करत ही घटना “अत्यंत दुर्दैवी” असल्याचे म्हटले. “या घटनेची सखोल चौकशी केली जाईल. सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करून कार्यरत असलेल्या क्लब व्यवस्थापनावर तसेच त्यांना परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. पर्यटन हंगामात घडलेली ही घटना दु:खद असून कोणत्याही दोषीची यातून सुटक नसल्याचे वक्तव मुख्यमंत्री सावंत यांनी केले.".अग्निसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन?दरम्यान, नाईटक्लबमध्ये सुरक्षा आणि अग्निशमन नियमांचे पालन केले जात नव्हते, अशी माहितीही समोर आली आहे. भाजप आमदार मायकल लोबो यांनी सांगितले की, बचाव पथके रात्रीभर काम करत असून मृतदेहांची संख्या २३ वर पोहोचली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.