Goa Nightclub Fire : मी रडत होते, शरीर थरथर कापत होते... कझाकिस्तानच्या डान्सरने सांगितले- गोवा नाईट क्लब स्फोटातून कसा वाचवला जीव?

गोव्यातील अर्पोरा येथील बिर्च बाय रोमियो लेन या नाईटक्लबमध्ये लागलेल्या भीषण आगीत २५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये चार पर्यटक आणि १४ कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे, तर मृतांमध्ये सात जणांची ओळख पटलेली नाही. किमान सहा जण जखमी झाले आहेत आणि त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. आगीचे कारण पोलिस आणि अग्निशमन दल तपास करत आहे. .डान्सरने सांगितली आप बीतीकझाकस्तानची डान्सर क्रिस्टीना त्या नाईट क्लबमध्ये डान्स करत होती. तिने एका वृत्तवाहिनीला आगीची कहाणी सांगितली. तिचा डान्स सुरु असताना शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागली. क्रिस्टीना म्हणाली, "अचानक आग लागली, म्युझिक थांबले आणि मला काय झाले ते समजले नाही. मी फक्त रडत होते आणि शरीर थरथर कापत होते.".क्रिस्टीना कशी वाचली?क्रिस्टीना म्हणाली की एका क्रू मेंबरमुळे तिचा जीव वाचला. तिने ग्रीन रूमकडे धावण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा आग परिसरात पोहोचल्याने एका क्रू मेंबरने तिला थांबवले. क्रिस्टीना म्हणाली, "त्यांनी मला तिथेच थांबवले, तोच क्षण माझा जीव वाचवला." नाईटक्लबच्या कर्मचाऱ्यांनी आणि इतर पर्यटकांनी लोकांना बाहेर काढण्यास मदत केली..Goa Nightclub Fire : गोव्यात नाईट क्लबमध्ये अग्नितांडव, २३ जणांचा होरपळून मृत्यू; राष्ट्रपती अन् पंतप्रधानांकडून शोक व्यक्त.क्रिस्टीनाचा डान्स व्हिडिओ व्हायरलआग लागण्यापूर्वी क्रिस्टीनाचा डान्स व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता, ज्यामध्ये अचानक उत्साहाचा वातारणाचे भयावह स्थितीत रूपांतर झाल्याचे दाखवण्यात आले होते. घरी परतल्यानंतर ती म्हणाली, "जेव्हा मी माझ्या मुलीला मिठी मारली तेव्हा मला जाणवले की मी जिवंत आहे."