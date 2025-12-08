देश

Goa Nightclub Fire : मी रडत होते, शरीर थरथर कापत होते... कझाकिस्तानच्या डान्सरने सांगितले- गोवा नाईट क्लब स्फोटातून कसा वाचवला जीव?

Arpora Nightclub Blast : गोव्यातील अर्पोरा मधील Birch by Romeo Lane नाईटक्लबमध्ये लागलेल्या मोठ्या आगीत २५ जणांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये 4 पर्यटक, 14 कर्मचारी आणि 7 अद्याप ओळख न पटलेले लोक होते. किमान 6 जखमी असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
Yashwant Kshirsagar
गोव्यातील अर्पोरा येथील बिर्च बाय रोमियो लेन या नाईटक्लबमध्ये लागलेल्या भीषण आगीत २५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये चार पर्यटक आणि १४ कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे, तर मृतांमध्ये सात जणांची ओळख पटलेली नाही. किमान सहा जण जखमी झाले आहेत आणि त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. आगीचे कारण पोलिस आणि अग्निशमन दल तपास करत आहे.

Goa
Fire Accident
blast

