देश

Goa : पत्नीला वाचवलं, तिच्या बहिणींना वाचवायला गेलेल्या पतीचा अन् ३ बहिणींचा मृत्यू; कुटुंबातल्या चौघांचा अंत

गोव्यातील नाइटक्लब आग दुर्घटनेत दिल्लीतल्या एकाच कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू झाल्याचं समोर आलंय. पत्नीच्या बहिणींना वाचवायला गेलेल्या पतीसह चौघांचा होरपळून मृत्यू झाल्यानं कुटुंबाला मोठा धक्का बसला आहे.
Goa Nightclub Fire Claims Four Lives from One Delhi Family

Goa Nightclub Fire Claims Four Lives from One Delhi Family

Esakal

सूरज यादव
Updated on

गोव्यातील नाइट क्लबमध्ये आगीच्या घटनेत २५ जणांचा मृत्यू झाला. यात दिल्लीतील एकाच कुटुंबातल्या चौघांचा समावेश आहे. जीव गमावणाऱ्यांमध्ये तीन बहि‍णी आहेत. यापैकी दोघी त्यांच्या एका बहिणीला वाचवण्यासाठी धगधगणाऱ्या आगीत गेल्या पण कुणीच परतलं नाही. कुटुंबाची ही पहिलीच गोवा ट्रिप अखेरची ठरली.

Loading content, please wait...
Goa
fire
delhi
Fire Accident

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com