Goa : पत्नीला वाचवलं, तिच्या बहिणींना वाचवायला गेलेल्या पतीचा अन् ३ बहिणींचा मृत्यू; कुटुंबातल्या चौघांचा अंत

गोव्यातील नाइट क्लबमध्ये आगीच्या घटनेत २५ जणांचा मृत्यू झाला. यात दिल्लीतील एकाच कुटुंबातल्या चौघांचा समावेश आहे. जीव गमावणाऱ्यांमध्ये तीन बहिणी आहेत. यापैकी दोघी त्यांच्या एका बहिणीला वाचवण्यासाठी धगधगणाऱ्या आगीत गेल्या पण कुणीच परतलं नाही. कुटुंबाची ही पहिलीच गोवा ट्रिप अखेरची ठरली..दिल्लीतील विनोद कुमार हे पत्नी भावना आणि भावनाच्या बहिणी अनिता, कमला, सरोज यांच्यासोबत गोव्याला गेले होते. यापैकी फक्त भावना जोशी वाचल्या आहेत तर इतर चौघांचा मृत्यू झाला. अनिता आणि कमला यांच्या मृतदेहांची ओळख पटली असून शवविच्छेदन होईपर्यंत मृतदेह शवागारात ठेवण्यात आलाय. तर इतर दोन मृतदेह गंभीररित्या जळाले आहेत. त्यांची ओळख पटवण्यासाठी डीएनए चाचणी करण्यात येणार आहे..आगीच्या घटनेत वाचलेल्या भावना आणि त्यांची बहीण कमला या सख्ख्या बहिणी आणि सख्ख्या जावा होत्या. भावना यांचे पती विनोद आणि कमला यांचे पती नवीन हे दोघे भाऊ आहेत. विनोद हे व्यावसायिक होते. गेल्या आठवड्यातच विनोद त्यांच्या कुटुंबासह गोव्याच्या ट्रिपला आले होते..भाजप आमदार करणार तुकाराम मुंढेंच्या निलंबनाची मागणी, नियमबाह्य काम केल्याचा आरोप.तीन बहिणींचा होरपळून मृत्यू झाला असून त्यांच्या आईला याची कल्पना अद्याप देण्यात आलेली नाही. आईची तब्येतही ठीक नसल्यानं दुर्घटनेबाबत माहिती दिली नसल्याचं त्यांच्या कुटुंबियांनी सांगितलं. फक्त नवीन कुमार यांना माहिती देण्यात आली आहे. विनोद हे त्यांची पत्नी आणि बहिणींसोबत गोवा फिरल्यानंतर रोड ट्रिपवर जाणार होते..विनोद आणि त्यांचे कुटुंबिय रात्र जेवण्यासाठी क्लबमध्ये गेले होते. आग लागली तेव्हा त्यांचं जेवण झालं होतं. तिथून बाहेर पडत असताना विनोद यांच्या पत्नी भावना यांची एक बहीण आत अडकली. पत्नी भावना यांना बाहेर थांबायला लावून आत अडकलेल्या बहिणीला वाचवण्यासाठी इतर बहिणी आणि विनोद आत गेले. पण ते बाहेर पडू शकले नाहीत. यातून फक्त भावना एकटी वाचली..