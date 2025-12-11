देश

Goa Nightclub Fire Update : लुथरा बंधू थायलंडमधून पळून जाऊ शकणार नाहीत, भारत सरकारने रद्द केला पासपोर्ट

Goa Nightclub Fire : गोवा नाईटक्लब आगीतील मुख्य आरोपी गौरव आणि सौरभ लुथरा यांचे पासपोर्ट रद्द करण्यात आले. आगीनंतर काही तासांतच दोघे थायलंडमधील फुकेत येथे पळून गेले. पासपोर्ट रद्द झाल्यामुळे ते थायलंडच्या बाहेर प्रवास करू शकणार नाहीत.
Police confirm that the passports of the main accused, Gaurav and Saurabh Luthra, have been cancelled, blocking their movement beyond Phuket after fleeing following the Goa nightclub fire incident.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

गोवा नाईटक्लब आगीतील मुख्य आरोपी गौरव आणि सौरभ लुथरा यांचे पासपोर्ट गोवा पोलिसांनी रद्द केले आहेत. गेल्या आठवड्यात २५ जणांचा बळी गेलेल्या आगीनंतर काही तासांतच हे भाऊ थायलंडला पळून गेले.या निलंबनामुळे, ते आता फुकेतच्या पलीकडे प्रवास करू शकणार नाहीत. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की ही कारवाई एक मोठी प्रगती आहे, ज्यामुळे इंटरपोल आणि राजनैतिक माध्यमांद्वारे त्यांचे भारतात प्रत्यार्पण करणे शक्य होईल.

Goa
death
Fire Accident

