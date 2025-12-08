Goa : सरकारी जागेत बांधकाम, अग्निशमन दलाकडून NOC नाही; सुरक्षेकडे दुर्लक्ष, गोव्याच्या नाइट क्लबबाबत धक्कादायक खुलासे

गोव्यातील रोमियो लेन नाइट क्लबमध्ये शनिवारी मध्यरात्री भीषण आगीची दुर्घटना घडली. या दुर्घटनेत २५ जणांचा मृत्यू झाला. आगीपासून वाचण्यासाठी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था या नाइट क्लबमध्ये नव्हती अशी माहिती आता समोर येतेय. दरम्यान, नाइट क्लबचं बांधकाम ते तिथली व्यवस्था याबाबत अनेक धक्कादायक खुलासे आता होत आहेत. नाइट क्लब सरकारी जमिनीवर बांधण्यात आला होता. सरळ सरळ नियमांचं उल्लंघन करूनही हा क्लब सुरू होता. प्रशासनाकडून याकडे डोळेझाक करण्यात आली का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..अग्निशमन दलाच्या संचालकांनी सांगितलं की, रोमियो लेनकडे अग्निशमन विभागाचं ना हरकत प्रमाणपत्रही नव्हतं. याचाच अर्थ आवश्यक त्या अग्निसुरक्षा नियमांचं पालन याठिकाणी करण्यात आलं नव्हतं. अग्निशमन दलाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र दिलं गेलं नव्हतं. कारण त्यांच्याकडे फायर अलार्म प्रणाली नव्हती, ऑटोमॅटिक स्प्रिंकलर प्रणालीही लावली नव्हती. धूर बाहेर जाण्यासाठी काहीच व्यवस्था केली नव्हती. बेसमेंटमध्येही व्हेंटिलेशनचा अभाव होता. आपत्कालीन परिस्थितीत बाहेर पडण्यासाठी पुरेशी जागा नव्हती. या गोष्टींमुळे आगीच्या या दुर्घटनेत २५ जणांना जीव गमवावा लागला..Goa : पत्नीला वाचवलं, तिच्या बहिणींना वाचवायला गेलेल्या पतीचा अन् ३ बहिणींचा मृत्यू; कुटुंबातल्या चौघांचा अंत.अगीची घटना घडल्यास आवश्यक असलेल्या मुलभूत सुविधांची पूर्तता नाइट क्बलमध्ये केली नव्हती. याशिवाय यात अनधिकृत अशा काही गोष्टींमुळे आगीचा भडका उडाला. प्राथमिक तपासात नाइट क्लबच्या बाहेर फटाकांच्या आतषबाजी सुरू होती अशीही माहिती समजल्याचं अग्निशमन दलाने म्हटलंय..आपत्कालीन परिस्थितीत अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झालं. मात्र अरुंद मार्ग आणि आगीचा भडका यामुळे नाइट क्लबमध्ये बचावकार्यासाठी जाण्यात अडथळा आला. बेसमेंटमध्ये पुरेसं व्हेंटिलेशन नव्हतं आणि बाहेर पडण्याचा मार्ग बंद झाला होता. त्यामुळे आत अडकलेल्या लोकांचा गुदमरून मृत्यू झाला अशी माहिती अग्निशमन विभागाकडून देण्यात आलीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.