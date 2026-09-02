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Goa Extortion Row: काँग्रेस नेत्यावर खंडणीच्या आरोपांची छाया; गोवा वसुली प्रकरणाचे मुंबई कनेक्शन, नेत्यांच्या फोटोंवरून भाजपचा गंभीर दावा

गोव्यातील ‘वन गोवा’ प्रकल्पाभोवतीच्या वादातून कथित खंडणी, ३० ते ४१ लाखांच्या व्यवहारांचा ऑडिओ क्लिपमुळे उलगडा; मुंबई पोलिसांची कारवाई, काँग्रेस नेत्यांशी जोडले गेलेले फोटो चर्चेत
Extortion Case

Goa extortion case takes a political turn.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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भाजपा सोशल मीडिया विभागाचे पदाधिकारी प्रकाश गाडे यांनी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि गोव्याचे प्रभारी माणिकराव ठाकरे यांच्यावर गंभीर आरोप केला आहे. गोवा विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपने काँग्रेसवर खंडणी आणि वसुलीचा आरोप केला आहे.

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