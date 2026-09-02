Goa Extortion Row: काँग्रेस नेत्यावर खंडणीच्या आरोपांची छाया; गोवा वसुली प्रकरणाचे मुंबई कनेक्शन, नेत्यांच्या फोटोंवरून भाजपचा गंभीर दावा

भाजपा सोशल मीडिया विभागाचे पदाधिकारी प्रकाश गाडे यांनी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि गोव्याचे प्रभारी माणिकराव ठाकरे यांच्यावर गंभीर आरोप केला आहे. गोवा विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपने काँग्रेसवर खंडणी आणि वसुलीचा आरोप केला आहे..एका कथित खंडणी प्रकरणावरून मुंबई पोलिसांनी कारवाई केली आहे. गोव्यातील बिचोलीम तालुक्यातील करापूर येथील ‘One Goa’ प्रकल्पाभोवती सुरू असलेल्या वादाला आता कथित आर्थिक व्यवहारांच्या ऑडिओ क्लिपमुळे नवे वळण मिळाले आहे. या प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी सिद्धेश तारी आणि प्रितेश साळगावकर यांना कथित खंडणी प्रकरणात अटक केली आहे. प्रकल्पाचे काम सुरू ठेवण्यासाठी पैशांची मागणी करण्यात आल्याचा आरोप असून, तपास यंत्रणांकडून या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, या प्रकरणात एकूण सुमारे ₹४१ लाखांच्या कथित व्यवहारांचा उल्लेख झाला आहे..अटकेत असलेल्या सिद्धेश तारी यांच्यासोबत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर आणि विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांचे फोटो समोर आले आहेत. त्यामुळे. प्रकल्पाला विरोध खंडणी मागितल्याचा आरोप गाडे यांनी केला आहे..गाडे काय म्हणाले?गोवा काँग्रेस प्रभारी माणिकराव ठाकरे यांनी वसुलीची पद्धत गोव्यात पण लावून दिली वाटत..काल मुंबईत अटक करण्यात आलेली वसुली टोळी ही तर कॉंग्रेसची निघाली!आता त्याच वसुलीबाज अटक केलेली सिद्धेश तारी यांच्यासोबत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर आणि विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांचे फोटो समोर आले आहेत.प्रकल्पाला विरोध करने ही काँग्रेसची जुनी सवय आहे.. जर खंडणी नाही दिली तर प्रोजेक्ट बंद...नेमके प्रकरण काय?करापूर-सारवण परिसरात या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी स्थानिक नागरिक आणि कार्यकर्त्यांकडून आंदोलनही करण्यात आले होते. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवरच आता कथित खंडणीच्या आरोपांनी या संपूर्ण प्रकरणाची दिशा बदलली आहे. काही आंदोलकांना प्रकल्पाचे काम थांबविणे किंवा आंदोलन सुरू ठेवणे यासाठी आर्थिक व्यवहारांमध्ये सहभागी करण्यात आले होते का, हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे..कथित ऑडिओ क्लिपमुळे नवे प्रश्नया पार्श्वभूमीवर आता समोर आलेल्या एका कथित ऑडिओ क्लिपमध्ये ‘सिद्धेशचे तुम्ही ३० केले’ तसेच ‘सिद्धेशला तुम्ही ३० लाख दिले’ अशा स्वरूपाचे उल्लेख ऐकू येत आहे.ऑडिओमधील संभाषणात ३०-३५ लोक, त्यांच्या सह्या, काम थांबविणे आणि आंदोलनाशी संबंधित परिस्थिती याबाबतही चर्चा होत असल्याचे उपलब्ध ट्रान्सक्रिप्टवरून दिसून येते.संभाषणाच्या एका भागात संबंधित व्यक्ती आर्थिक अडचणींचा उल्लेख करताना “माझी पण गाडी आहे, गाडीला खर्च आहे, पैसे नाहीत आता” असे म्हणताना ऐकू येते. पुढे संबंधित व्यक्ती स्वतः कोणत्याही व्हिडिओमध्ये किंवा लाईव्हमध्ये दिसली नसल्याचे सांगते.तसेच, “मी कुठेच लाईव्हसुद्धा केले नाही” आणि “आम्ही काय करतो ते शांततेत करतो. मला टाइम द्या” अशा स्वरूपाचे वक्तव्यही या ऑडिओमध्ये असल्याचा दावा करण्यात आला आहे..₹३० लाखांचा उल्लेख नेमका कशासाठी?या कथित ऑडिओ क्लिपमुळे आता या प्रकरणातील आर्थिक व्यवहारांबाबत अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ऑडिओमध्ये उल्लेख होणारे ₹३० लाख नेमके कोणत्या व्यवहाराशी संबंधित आहेत? ऑडिओमध्ये उल्लेख होणारा ‘सिद्धेश’ आणि अटक करण्यात आलेला सिद्धेश तारी एकच व्यक्ती आहे का? कथित ₹३० लाखांचा व्यवहार आणि प्रकरणात समोर आलेले ₹४१ लाखांचे कथित व्यवहार यांचा काही संबंध आहे का? करापूर-सारवण परिसरातील आंदोलन आणि कथित आर्थिक व्यवहार यांच्यात काही संबंध होता का? ३०-३५ लोकांच्या सह्या, आंदोलन आणि काम थांबविण्याच्या चर्चेचा आर्थिक व्यवहारांशी काही संबंध आहे का? या कथित व्यवहारांमध्ये आणखी कोण व्यक्ती सहभागी होत्या का?.फॉरेन्सिक तपासाची मागणीया सर्व पार्श्वभूमीवर कथित ऑडिओ क्लिपची फॉरेन्सिक आणि तांत्रिक तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.ऑडिओमधील आवाज कोणाचा आहे, संभाषणात उल्लेख झालेल्या व्यक्ती कोण आहेत,‘३० लाख’ या रकमेचा नेमका संदर्भ काय आहे, तसेच ऑडिओमध्ये चर्चिलेल्या आंदोलन आणि सह्यांचा कथित आर्थिक व्यवहारांशी काही संबंध आहे का, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.त्याचबरोबर संबंधित प्रकरणातील बँक व्यवहार, डिजिटल पेमेंट, फोन कॉल्स, WhatsApp संभाषणे आणि इतर उपलब्ध डिजिटल पुराव्यांची तपासणी करून संपूर्ण आर्थिक व्यवहारांची साखळी स्पष्ट करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे..संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी आवश्यककरापूर येथील प्रकल्पाला स्थानिक पातळीवर झालेला विरोध, आंदोलन, त्यानंतर समोर आलेले कथित खंडणीचे आरोप आणि आता चर्चेत आलेला ‘३० लाखांचा’ कथित ऑडिओ या सर्व बाबी स्वतंत्रपणे न पाहता त्यांचा परस्पर संबंध तपासणे आवश्यक आहे.या प्रकरणाची चौकशी कोणत्याही राजकीय किंवा सामाजिक दबावाशिवाय निष्पक्ष, पारदर्शक आणि सखोल पद्धतीने करण्यात यावी आणि तपासातून समोर येणारी वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.महत्त्वाची नोंद कथित ऑडिओ क्लिपमधील संभाषण, त्यातील व्यक्तींची ओळख आणि ₹३० लाखांच्या उल्लेखाचा संदर्भ अद्याप स्वतंत्रपणे अधिकृतरीत्या सत्यापित झालेला नाही. त्यामुळे या ऑडिओमधील दावे हे तपासाचा विषय असून, कोणत्याही व्यक्तीला दोषी ठरविण्यापूर्वी अधिकृत तपास व न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.