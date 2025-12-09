Goa Night Club Fire Incident Update: गोव्यात भीषण अग्निकांड घडलेल्या 'त्या' नाईटक्लबवर आता थेट 'बुलडोजर' कारवाई!

देश

Mayur Ratnaparkhe
Goa Fire Incident at Romeo Lane Beach Night Club : गोव्यातील एका मोठ्या नाईटक्लबला आग लागून त्यात अनेकांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेनंतर आता गोवा सरकारने संबंधित नाईटक्लब विरोधात कठोर कारवाईची भूमिका घेतली आहे. गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी नाईटक्लबर बुलडोजर चालवून तो उद्ध्वस्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.

 यामुळे आता लुथरा बंधूंचा रोमिया लेन बीच क्लब लवकरच उद्ध्वस्त केला जाऊ शकतो. शिवाय, काल(सोमवार) पोलिसांनी क्लबचे दोन मालक, सौरभ लुथरा आणि गौरव लुथरा यांच्याविरोधात इंटरपोलची नोटीस जारी केलेली आहे. गोव्यातील आगीनंतर, दोन्ही क्लब मालक दिल्लीमार्गे थायलंडला पळून गेले आहेत. तर त्यांची नावे आता इंटरपोलच्या यादीत आली आहेत. पोलिस त्यांना भारतात परत आणण्याचा प्रयत्न सुरू केलेले आहेत.

याशिवाय, गोव्याच्या मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, इंटरपोलने लुथरा बंधूंविरुद्ध ब्लू कॉर्नर नोटीस जारी केली आहे. तसेच मुख्यमंत्री सावंत यांनी उत्तर गोवा जिल्हा प्रशासनाला नाईटक्लब उद्ध्वस्त करण्याचे आदेशही दिले आहेत.

मुख्यमंत्री कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, "हा नाईटक्लब सरकारी जमिनीवर बेकायदेशीरपणे बांधण्यात आला होता. तो मंगळवारी पाडण्यात येईल. जिल्हा प्रशासनाने सर्व यंत्रणा सज्ज ठेवली आहे."

गोव्यात नाईट क्लबला लागलेल्या आगीत पाच पर्यटकांसह २५ जणांचा मृत्यू झालेला आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सखोल चौकशीचे आदेश दिले. गोवा पोलिसांनी अनेक आरोपींना अटक केली आहे. तथापि, क्लबचे मालक देश सोडून पळून गेले आहेत आणि त्यांना परत आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

