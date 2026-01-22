गोव्यात दोन रशियन महिलांची हत्या नावामुळे, आरोपीच्या आईचं नाव होतं एलेना; कारण काय?

मोरजी आणि हरमल हत्याकांडाने संपूर्ण राज्य हादरले. या प्रकरणी अटक करण्यात आलेला रशियन नागरिक आलेक्सेई लिओनोव्ह याच्या चौकशीतून आता अत्यंत धक्कादायक आणि अंगावर शहारे आणणारी माहिती समोर येत आहे. हत्या झालेल्या दोन्ही महिलांचं नाव एलेना असं असल्यानं आणि आरोपी एकच असल्यानं हे प्रकरण गुंतागुंतीचं बनलं होतं. पोलिसांनी केलेल्या चौकशीवेळी आरोपीने अनेकदा त्याच्या जबाबाबत बदल केले. त्याने याआधी अनेक महिलांची हत्या केल्याचाही संशय व्यक्त केला जात होता. मात्र आता तपासात समोर आलेल्या माहितीमुळे खळबळ उडालीय. आरोपीने सांगितलं की, दोन्ही महिलांचं नाव एलेना असं होतं त्यामुळे मला त्यांचा तिरस्कार वाटत होता. .आरोपी एलेक्सि लियोनोव्ह हा फायर डिस्प्ले परफॉर्मर म्हणून काम करत होता. त्याची दोन्ही हत्या झालेल्या महिलांशी ओळख होती. एलेक्सिने केवळ पैशांच्या वादातून किंवा रागातून या हत्या केल्या नसून त्याच्या गुन्हेगारी कृत्यामागे त्याच्या बालपणातील काही कटू स्मृती आणि एका विशिष्ट नावाप्रती टोकाचा तिरस्कार कारणीभूत असल्याचे पोलिस तपासात निष्पन्न झाले..गोव्यात २ रशियन महिला अन् एका आसामच्या महिलेची हत्या, हात-पाय बांधून अत्याचारानंतर हत्येचा संशय; मृतदेह नग्नावस्थेत.तपास अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आलेक्सेईने ज्या दोन महिलांची हत्या केली, त्या दोन्ही महिलांचे नाव 'एलेना' (एलेना कास्थानोवा आणि एलेना वानीवा) होते. चौकशीदरम्यान आलेक्सेईने पोलिसांना सांगितले की, त्याच्या आईचे नावही 'एलेना' होते. बालपणी आईने त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले होते, ज्यामुळे मनात आईबद्दल तीव्र संताप होता..चौकशीत आरोपीने सांगितलं की, त्याच्या आईचं नावहीसुद्धा एलेना होता. लहानपणी आणि मोठा झाल्यानंतरही आईनं त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं. यामुळे मनात आईविषयी कटुता निर्माण झाली. तिचं नाव एलेना असल्यानं या नावाच्या महिलांचाही त्याला राग येत असे..आरोपीने जरी नावामुळे राग असल्याचं सांगितलं असलं तरी पोलिसांनी हत्येचं हे मुख्य कारण नसल्याचं म्हटलंय. आरोपीने अनेक महिलांची हत्या केल्याचे दावे केले. मात्र ते खोटे आणि दिशाभूल करणारे ठरले. ज्यांना मारल्याचे दावे केले त्या महिला जिवंत आढळून आल्या आहेत. त्यामुळे पोलीस आता त्याने दिलेल्या नव्या माहितीचा अधिक तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.