Gold Silver Price Drop : सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी घसरण; जूनच्या २० दिवसांत सोने ८ तर चांदी ३० हजारांनी स्वस्त, अजून स्वस्त होणार?

Latest bullion market news India : मे महिन्यात दराचा उच्चांक गाठलेल्या सोन्या-चांदीच्या दरात जून महिन्यात मोठी घसरण झाली आहे. जूनच्या २० दिवसांत ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सराफा बाजारातील आकडेवारीनुसार, २४ कॅरेट सोन्याच्या दरात प्रति तोळा सुमारे ७ हजार ते १३ हजार रुपयांची घट झाली असून, चांदीच्या दरातही प्रति किलो तब्बल ३० हजार रुपयांपर्यंत घसरण झाली आहे..महिन्याच्या सुरुवातीला २४ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम १ लाख ५३ हजार ४८९ ते १ लाख ५९ हजार ५३० रुपयांच्या दरम्यान होता. २ जून रोजी सोन्याने १ लाख ५६ हजार ४ रुपयांचा उच्चांक गाठला. मात्र त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडींमुळे दरात सातत्याने घसरण होत गेली आणि ११ जून रोजी सोन्याचा भाव १ लाख ४५ हजार ५६४ रुपयांवर आला. १८ जूनपर्यंत ही घसरण कायम राहिली. २० जून रोजी किंचित सुधारणा होऊन दर १ लाख ४६ हजार ८० ते १ लाख ४६ हजार ४८० रुपयांच्या पातळीवर पोहोचले..Gold Silver Rates : सोने दरात किरकोळ तर चांदीच्या दरात सलग तीन दिवस मोठी घसरण; आजचा भाव किती?.Gold Silver Rate : सोन्याच्या दरातील घसरणीमुळे खरेदीला प्रतिसाद, अक्षय्य तृतीयेला सोने-चांदीचे दर स्थिर; आंतरराष्ट्रीय बाजार बंद.Gold Silver Price Drop : सोने, चांदी दर आणखी कमी होणार, एका आठवड्यात ३ हजारांची घसरण, खर कारण आलं समोर.चांदीच्या दरातही मोठी पडझड झाली आहे. जूनच्या सुरुवातीला प्रति किलो २ लाख ८० हजार रुपयांवर असलेली चांदी १९ ते २० जूनदरम्यान २ लाख ५० हजार रुपयांपर्यंत खाली आली. त्यामुळे महिन्याभरात प्रति किलो सुमारे ३० हजार रुपयांची घसरण नोंदविण्यात आली आहे..सराफा बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने व्याजदरात कपात न करण्याचे संकेत दिल्यामुळे डॉलर मजबूत झाला आणि त्याचा दबाव सोन्याच्या किमतींवर दिसून आला. याशिवाय, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था गोल्डमन सॅक्सने सोन्याच्या दराविषयीचा अंदाज कमी केल्याने गुंतवणूकदारांकडून नफावसुलीला वेग आला. देशांतर्गत बाजारातही मागणीत काहीशी घट झाल्यामुळे दरावर परिणाम झाला..गेल्या तीन आठवड्यांत देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्या-चांदीच्या किमतींमध्ये ४.३ ते ६.४ टक्क्यांपर्यंत घसरण नोंदविण्यात आली असून, आगामी काळात जागतिक आर्थिक परिस्थिती आणि अमेरिकन धोरणांवरच या मौल्यवान धातूंच्या दरांची दिशा अवलंबून राहणार असल्याचे जाणकारांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.