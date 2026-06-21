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Gold Silver Price Drop : सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी घसरण; जूनच्या २० दिवसांत सोने ८ तर चांदी ३० हजारांनी स्वस्त, अजून स्वस्त होणार?

Gold and silver rate forecast : अवघ्या २० दिवसांत सोन्याचे दर ८ हजार रुपयांनी आणि चांदीचे दर ३० हजार रुपयांनी घसरल्याने ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला असून पुढील दरांचा अंदाज चर्चेत आहे.
Gold Silver Price Drop june 2026

Gold Silver Price Drop june 2026

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Latest bullion market news India : मे महिन्यात दराचा उच्चांक गाठलेल्या सोन्या-चांदीच्या दरात जून महिन्यात मोठी घसरण झाली आहे. जूनच्या २० दिवसांत ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सराफा बाजारातील आकडेवारीनुसार, २४ कॅरेट सोन्याच्या दरात प्रति तोळा सुमारे ७ हजार ते १३ हजार रुपयांची घट झाली असून, चांदीच्या दरातही प्रति किलो तब्बल ३० हजार रुपयांपर्यंत घसरण झाली आहे.

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