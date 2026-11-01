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Gold Silver Price : सोन्या-चांदीच्या दरात आठवडाभरात मोठी घसरण; सोनं ५ हजार तर चांदी ३० हजारांनी घसरली

Silver Rate in India : सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. सोन्याचे दर ५ हजार रुपयांनी, तर चांदीचे दर तब्बल ३० हजार रुपयांनी कमी झाले आहेत. जाणून घ्या आजचे ताजे दर.
Gold Silver Price this week

Gold Silver Price this week

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Gold silver Rate Fall : गेल्या काही दिवसांपासून सोन्या-चांदीच्या दरात सुरू असलेली घसरण कायम असून, मागील आठवडाभरात सोने आणि चांदीच्या किमतीत मोठी घट झाली आहे. विशेषतः ऑक्टोबरच्या अखेरीस सोन्याच्या दरात झालेल्या घसरणीमुळे ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे.

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