Gold Silver Price : सोन्या-चांदीच्या दरात आठवडाभरात मोठी घसरण; सोनं ५ हजार तर चांदी ३० हजारांनी घसरली

Gold silver Rate Fall : गेल्या काही दिवसांपासून सोन्या-चांदीच्या दरात सुरू असलेली घसरण कायम असून, मागील आठवडाभरात सोने आणि चांदीच्या किमतीत मोठी घट झाली आहे. विशेषतः ऑक्टोबरच्या अखेरीस सोन्याच्या दरात झालेल्या घसरणीमुळे ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे..पुण्यात १ नोव्हेंबर रोजी २४ कॅरेट सोन्याचा दर प्रतिदहा ग्रॅम १ लाख ३८ हजार ८८० रुपये, तर २२ कॅरेट सोन्याचा दर १ लाख २७ हजार ३०० रुपये आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीच्या तुलनेत २४ कॅरेट सोन्याच्या दरात प्रतिदहा ग्रॅम ३ हजार ७०० रुपयांची, तर २२ कॅरेट सोन्याच्या दरात ३ हजार ४०० रुपयांची घट झाली आहे. चांदीच्या दरातही मोठी घसरण झाल्याने दागिने खरेदीचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे..आठवडाभरात सोन्याचे दर घसरलेपुण्यात २५ ऑक्टोबर रोजी २४ कॅरेट सोन्याचा दर प्रतिदहा ग्रॅम १ लाख ४२ हजार ५८० रुपये होता. त्यानंतर २६ ऑक्टोबरला दरात किरकोळ वाढ झाली. २७ आणि २८ ऑक्टोबरला दरात पुन्हा वाढ झाली होती. मात्र, २९ ऑक्टोबरपासून घसरणीला सुरुवात झाली. ३० ऑक्टोबरला दरात मोठी घट झाली. ३१ ऑक्टोबरला प्रतिदहा ग्रॅम तब्बल ३ हजार ३८० रुपयांची घसरण नोंदविण्यात आली. १ नोव्हेंबरलाही दर स्थिर राहिले..चांदीच्या दरातही मोठी घसरणसोन्याप्रमाणेच चांदीच्या दरातही मागील काही दिवसांत मोठी घसरण झाली आहे. उपलब्ध दरांनुसार, २५ ऑक्टोबरला चांदीचा भाव प्रतिकिलो २ लाख १० हजार ४०० रुपये होता. ३१ ऑक्टोबरपर्यंत तो ३० हजारांनी खाली येत लाख एक लाख ८० हजार रुपयांवर आला. म्हणजेच आठवडाभरात प्रतिकिलो ३० हजार रुपयांची घट झाली आहे..Gold Rate Today: सोनं तब्बल 5,500 रुपयांनी स्वस्त! चांदी तर वर्षातील सर्वात स्वस्त दरात; खरेदीआधी जाणून घ्या ताजा भाव.आजचे सोन्याचे दर (पुणे)२४ कॅरेट १३,८८८०२२ कॅरेट १२,७३०१८ कॅरेट १,०४,१६०चांदीचे दर प्रतिकिलो : सुमारे १ लाख ७९ हजार रुपयेसोन्या-चांदीचे वरील दर सूचक असून, प्रत्यक्ष खरेदीच्या वेळी स्थानिक सराफांकडील दरांमध्ये फरक असू शकतो. तसेच सोन्याच्या दागिन्यांच्या अंतिम किमतीत तीन टक्के वस्तू व सेवा कर आणि घडणावळ वेगळी आकारली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.