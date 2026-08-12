Gold Price Record High : सोन्याच्या दराचा भडका! दोन दिवसात तब्बल १५ हजारांनी महाग, दरवाढीमागे नेमकं कारण काय?

Gold crosses Rs 1.5 lakh : जागतिक बाजारात सुरू असलेल्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर सोन्याच्या दरात पुन्हा एकदा मोठी वाढ झाली आहे. अमेरिकेतील व्याजदर धोरणात नरमाईचे संकेत, जगभरातील केंद्रीय बँकांकडून सुरू असलेली सोन्याची मोठी खरेदी आणि वाढती जागतिक अनिश्चितता यामुळे सोन्याच्या दराने १० आठवड्यांची उच्चांकी पातळी गाठली आहे.जागतिक बाजारात सोन्याचा भाव प्रति औंस ४३०० ते ४४०० डॉलरच्या पुढे गेला आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील या तेजीचा परिणाम देशांतर्गत सराफा बाजारावरही होण्याची शक्यता आहे..सोन्याच्या दरात वाढ का होत आहे?सोन्याच्या दरातील तेजीमागे अनेक कारणे आहेत. अमेरिकेत व्याजदरांबाबत आक्रमक धोरणात नरमाई येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मौद्रिक धोरणातील सख्ती कमी होण्याच्या अपेक्षेमुळे गुंतवणूकदारांचा कल सोन्याकडे वाढला आहे.त्याचबरोबर जगभरातील केंद्रीय बँकांकडून सोन्याची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी सुरू आहे. परकीय चलनाच्या साठ्यात विविधता आणण्यासाठी केंद्रीय बँका सोन्याला प्राधान्य देत आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार, केवळ जून महिन्यात केंद्रीय बँकांनी सुमारे ५१ टन सोन्याची निव्वळ खरेदी केली. यामध्ये चीन आणि पोलंड आघाडीवर होते..जागतिक अस्थिरतेचाही परिणामजागतिक पातळीवरील भू-राजकीय तणावाचाही सोन्याच्या दराला आधार मिळत आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतीतील घट आणि मध्य-पूर्वेतील घडामोडींमुळे महागाईचा दबाव काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रमुख केंद्रीय बँका व्याजदरात नरमाईचा मार्ग स्वीकारू शकतात, अशी अपेक्षा आहे..सोन्याचे दर आणखी वाढणार?जागतिक बाजारातील अनिश्चितता कायम राहिली आणि केंद्रीय बँकांकडून सोन्याची खरेदी याच वेगाने सुरू राहिली, तर सोन्याच्या दरातील तेजी आणखी काही काळ कायम राहण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. केंद्रीय बँकांची वाढती खरेदी, भू-राजकीय अनिश्चितता आणि गुंतवणूकदारांची वाढती मागणी यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजाराबरोबरच देशांतर्गत बाजारातही सोन्याच्या दराला आधार मिळू शकतो..गुंतवणूकदारांनी काय करावे?सोन्याने १० आठवड्यांची उच्चांकी पातळी गाठल्यानंतर सध्याच्या दरावर गुंतवणूक करावी का, असा प्रश्न अनेक गुंतवणूकदारांसमोर आहे. तज्ज्ञांच्या मते, सध्याच्या उच्च दरावर एकाच वेळी मोठी रक्कम गुंतवण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने गुंतवणूक करणे अधिक योग्य ठरू शकते. एकूणच, सोन्याच्या सध्याच्या तेजीमागे केवळ अल्पकालीन कारणे नसून जागतिक राखीव संपत्ती म्हणून सोन्याचे वाढते महत्त्वही दिसून येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.