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Gold Price Record High : सोन्याच्या दराचा भडका! दोन दिवसात तब्बल १५ हजारांनी महाग, दरवाढीमागे नेमकं कारण काय?

Gold price latest news : सोन्याच्या दरात पुन्हा मोठी वाढ झाली असून भावाने दीड लाखांचा टप्पा ओलांडला आहे. जागतिक बाजारातील घडामोडी आणि केंद्रीय बँकांच्या खरेदीमुळे दरवाढीला वेग आला आहे.
Gold Rate Today

Gold Price Record High latest price

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Gold crosses Rs 1.5 lakh : जागतिक बाजारात सुरू असलेल्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर सोन्याच्या दरात पुन्हा एकदा मोठी वाढ झाली आहे. अमेरिकेतील व्याजदर धोरणात नरमाईचे संकेत, जगभरातील केंद्रीय बँकांकडून सुरू असलेली सोन्याची मोठी खरेदी आणि वाढती जागतिक अनिश्चितता यामुळे सोन्याच्या दराने १० आठवड्यांची उच्चांकी पातळी गाठली आहे.

जागतिक बाजारात सोन्याचा भाव प्रति औंस ४३०० ते ४४०० डॉलरच्या पुढे गेला आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील या तेजीचा परिणाम देशांतर्गत सराफा बाजारावरही होण्याची शक्यता आहे.

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