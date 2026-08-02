देश

Gold Silver News : सोने चांदी आणखी उतरणार? महिन्याची सुरूवात दरातील घसरणीने, जाणून घ्या आठवड्यातील दर

Gold Price Fall : ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीलाच सोने-चांदीच्या दरात घसरण झाली आहे. आठवडाभरातील भाव, घसरणीमागील कारणे आणि पुढे दर आणखी कमी होणार का, याची माहिती जाणून घ्या.
Gold Silver News

Gold Silver News

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Gold Silver Price : अमेरिकी डॉलरची वाढती ताकद आणि अमेरिकन ट्रेझरी बाँडच्या वाढलेल्या यिल्डमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्या-चांदीच्या दरांवर दबाव निर्माण झाला आहे. याचा परिणाम भारतातील सराफा बाजारासह मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वरही दिसून आला. गेल्या आठवडाभरात सोन्याच्या आणि चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. दरम्यान, दर स्थीर राहू शकतात परंतु काही दिवसांनी पुन्हा चढ उतार पहायला मिळेल.

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