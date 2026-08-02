Gold Silver News : सोने चांदी आणखी उतरणार? महिन्याची सुरूवात दरातील घसरणीने, जाणून घ्या आठवड्यातील दर

Gold Silver Price : अमेरिकी डॉलरची वाढती ताकद आणि अमेरिकन ट्रेझरी बाँडच्या वाढलेल्या यिल्डमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्या-चांदीच्या दरांवर दबाव निर्माण झाला आहे. याचा परिणाम भारतातील सराफा बाजारासह मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वरही दिसून आला. गेल्या आठवडाभरात सोन्याच्या आणि चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. दरम्यान, दर स्थीर राहू शकतात परंतु काही दिवसांनी पुन्हा चढ उतार पहायला मिळेल..इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) च्या आकडेवारीनुसार, २४ कॅरेट १० ग्रॅम सोन्याचा भाव आठवडाभरात १ हजार ६७२ रुपयांनी घसरला, तर चांदी प्रति किलो ६ हजार ४७६ रुपयांनी स्वस्त झाली. २४ कॅरेट सोन्याचा दर १ लाख ४४ हजार ५३२ रुपये प्रति १० ग्रॅम होता. तो शुक्रवारी घसरून १ लाख ४२ हजार ८६० रुपये झाला. म्हणजेच केवळ पाच दिवसांत सोन्याच्या दरात १.१५ टक्क्यांची घसरण झाली. त्याचप्रमाणे सोमवारी २ लाख २४ हजार ७७१ रुपये प्रति किलो असलेली चांदी आठवड्याच्या अखेरीस २ लाख १८ हजार २९५ रुपये प्रति किलो इतकी खाली आली..गुंतवणूकदारांचा फेडच्या निर्णयाकडे लक्षबाजार तज्ज्ञांच्या मते, चांदीचे व्यवहार मर्यादित कक्षेत राहिले असून गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझर्व्ह पुढे कोणते आर्थिक धोरण अवलंबते याकडे आहे. तसेच जागतिक आर्थिक घडामोडींचीही बाजारात प्रतीक्षा असल्याने मौल्यवान धातूंच्या बाजारात सावध वातावरण कायम आहे.डॉलर मजबूत, सोन्याची मागणी घटलीअमेरिका आणि इराणमधील तणावात चढ-उतार सुरू असतानाच कच्च्या तेलाच्या किमती काही प्रमाणात कमी झाल्या आहेत. मात्र, महागाई वाढण्याच्या भीतीमुळे अमेरिकन ट्रेझरी यिल्ड आणि डॉलर अधिक मजबूत झाला आहे. त्यामुळे व्याज न मिळणाऱ्या गुंतवणुकीच्या पर्यायांमध्ये गणल्या जाणाऱ्या सोन्याची मागणी कमी झाली आहे. फेडरल रिझर्व्हचा तुलनेने कठोर दृष्टिकोन, अमेरिकेतील मजबूत रोजगार बाजार आणि तेलाच्या किमतींतील वाढ यामुळे निकट भविष्यात व्याजदर कपातीची शक्यता कमी झाली आहे. बाजाराचा अंदाज आहे की सप्टेंबरमध्ये व्याजदर वाढण्याची शक्यता सुमारे ६३ टक्के आहे..Gold Silver Rate : आठवडाभरात सोने, चांदी हजारो रुपयांनी उतरले, खरेदीपूर्वी जाणून घ्या ताजे दर.भू-राजकीय तणावामुळे बाजार सतर्कइराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्डने होर्मुझ सामुद्रधुनीत काही टँकर अडवल्याची घटना आणि हूती बंडखोरांच्या नाकेबंदीनंतर सौदी अरेबियाने लाल समुद्रातील सागरी सुरक्षेसाठी ४३ देशांचे आंतरराष्ट्रीय आघाडी उभारण्याचा पुढाकार घेतला आहे. त्यामुळे पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणाव आणखी वाढला असून जागतिक बाजारपेठा सतर्क झाल्या आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, आखाती प्रदेशात कायमस्वरूपी युद्धविराम झाला तर ऊर्जा किमतींवरील दबाव कमी होईल. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचा जोखीम घेण्याचा कल वाढू शकतो आणि त्याचा सकारात्मक परिणाम सोन्या-चांदीच्या दरांवर होण्याची शक्यता आहे..या आकडेवारीवर राहणार बाजाराचे लक्षआगामी काळात गुंतवणूकदारांचे लक्ष अमेरिकेतील महागाई आणि रोजगाराशी संबंधित आकडेवारी, फेडरल रिझर्व्हच्या अधिकाऱ्यांची वक्तव्ये, अमेरिकन ट्रेझरी यिल्ड आणि यूएस डॉलर इंडेक्सच्या हालचालींवर राहणार आहे. याच घटकांवर पुढील काळात सोन्या-चांदीच्या दरांची दिशा अवलंबून असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.