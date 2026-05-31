Gold Price Fall : सोने-चांदीच्या दरात मोठी घसरण; गुंतवणूकदारांची नफावसुली, खरेदीदारांसाठी चांगली संधी

Gold Rate : सोने चांदीच्या दरात मे महिन्याच्या सुरूवातीला मोठी वाढ झाली होती. दरम्यान मागच्या १० दिवसांत विक्रमी उच्चांक गाठलेल्या सोने आणि चांदीच्या दरांमध्ये आता लक्षणीय घसरण होताना दिसत आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) च्या आकडेवारीनुसार, या आठवड्यात 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 10 ग्रॅममागे 1,654 रुपयांची घट झाली असून तो 1.56 लाख रुपयांवर आला आहे. .त्याचबरोबर चांदीच्या दरातही 2,650 रुपयांची घसरण होऊन ती 2.63 लाख रुपये प्रति किलोवर पोहोचली आहे. जागतिक आर्थिक अनिश्चितता, मध्यपूर्वेतील तणाव आणि मोठ्या गुंतवणूकदारांकडून सुरू असलेली नफावसुली ही या घसरणीमागील प्रमुख कारणे मानली जात आहेत..गेल्या काही आठवड्यांपासून विक्रमी उच्चांक गाठलेल्या सोने आणि चांदीच्या दरांमध्ये आता लक्षणीय घसरण होताना दिसत आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) च्या आकडेवारीनुसार, 24 कॅरेट सोन्याचा दर आपल्या सर्वोच्च पातळीपासून तब्बल 20 हजार रुपयांनी खाली आला आहे. तर चांदीच्या दरातही मोठी घसरण नोंदवली गेली असून गुंतवणूकदारांकडून सुरू असलेल्या नफावसुलीचा परिणाम बाजारावर दिसून येत आहे..या वर्षाच्या सुरुवातीला सोन्याच्या दरात मोठी तेजी पाहायला मिळाली होती. 31 डिसेंबर 2025 रोजी 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1.33 लाख रुपये होता. त्यानंतर अवघ्या एका महिन्यात म्हणजे 29 जानेवारी 2026 रोजी तो विक्रमी 1.76 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचला. मात्र त्यानंतर बाजारात सुरू झालेल्या नफावसुलीमुळे आणि जागतिक घडामोडींमुळे सोन्याच्या किमतींमध्ये सातत्याने घसरण झाली. सध्या सोन्याचा दर 1.56 लाख रुपयांवर आला असून तो उच्चांकाच्या तुलनेत 20 हजार रुपयांनी स्वस्त झाला आहे..चांदीच्या दरात सोन्यापेक्षाही अधिक चढ-उतार दिसून आले. 31 डिसेंबर 2025 रोजी चांदीचा दर 2.30 लाख रुपये प्रति किलो होता. त्यानंतर 29 जानेवारी 2026 रोजी तो विक्रमी 3.86 लाख रुपयांवर पोहोचला. मात्र गेल्या 118 दिवसांत चांदीच्या किमतीत मोठी घसरण झाली असून सध्या ती 2.63 लाख रुपये प्रति किलोवर आली आहे. म्हणजेच चांदी आपल्या उच्चांकापेक्षा 1.23 लाख रुपयांनी स्वस्त झाली आहे..तज्ज्ञांच्या मते, मध्य पूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थिती आणि जागतिक आर्थिक अनिश्चितता यामुळे गुंतवणूकदारांनी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने रोख रकमेवर भर दिला आहे. त्यामुळे अनेकांनी सोने आणि चांदीतील गुंतवणूक कमी करून तरल निधी (लिक्विड मनी) ठेवण्यास प्राधान्य दिले आहे. याशिवाय जानेवारी महिन्यात किमती विक्रमी पातळीवर गेल्यानंतर मोठ्या गुंतवणूकदारांनी नफा बुक करण्यासाठी विक्री सुरू केली. त्यामुळे बाजारात पुरवठा वाढून किमतींवर दबाव निर्माण झाला..दरम्यान, दागिने खरेदी करताना ग्राहकांनी काही बाबींची विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करावे. हॉलमार्कवरील अल्फान्यूमेरिक कोडमुळे सोन्याची शुद्धता आणि कॅरेटची माहिती मिळते. त्यामुळे फसवणूक टाळण्यास मदत होते.