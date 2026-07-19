Gold Silver Rate : आठवडाभरात सोने, चांदी हजारो रुपयांनी उतरले, खरेदीपूर्वी जाणून घ्या ताजे दर

Gold Silver News : गेल्या आठवड्यात सोने आणि चांदीच्या दरात घसरण झाली. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA)च्या आकडेवारीनुसार, २४ कॅरेट सोने प्रति १० ग्रॅम २ हजार २०९ रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. तर चांदीच्या दरात प्रति किलो ४ हजार ९१७ रुपयांची घट झाली आहे..IBJAच्या माहितीनुसार, २४ कॅरेट सोन्याचा दर १ लाख ४३ हजार ३६८ रुपयांवरून १ लाख ४१ हजार १५९ रुपये प्रति १० ग्रॅमवर आला आहे. २२ कॅरेट सोन्याचा दर १ लाख ३१ हजार ३२५ रुपयांवरून १ लाख २९ हजार ३०२ रुपये प्रति १० ग्रॅम झाला आहे. तर १८ कॅरेट सोन्याचा दर १ लाख ०७ हजार ५२६ रुपयांवरून १ लाख ०५ हजार ८६९ रुपये प्रति १० ग्रॅमवर आला आहे..या आठवड्यात १७ जुलैच्या सायंकाळच्या सत्रात २४ कॅरेट सोन्याचा दर १ हजार ४१,१५९ रुपये प्रति १० ग्रॅम इतका होता. हा आठवड्यातील सर्वात कमी दर होता. तर १३ जुलैच्या सकाळच्या सत्रात सोन्याचा दर १ लाख ४२ हजार २८९ रुपये प्रति १० ग्रॅम इतका होता..चांदीही स्वस्तचांदीच्या दरातही या आठवड्यात घसरण झाली. चांदीचा दर २ लाख २० हजार ३९० रुपयांवरून २ लाख १५ हजार ४७४ रुपये प्रति किलोवर आला आहे. म्हणजेच आठवडाभरात चांदी ४ हजार ९१७ रुपयांनी स्वस्त झाली. १५ जुलैच्या सकाळच्या सत्रात चांदीचा दर २ लाख २० हजार ३९१ रुपये प्रति किलो होता. तर १७ जुलैच्या सायंकाळच्या सत्रात तो २ लाख १५ हजार ४७४ रुपये प्रति किलोवर आला. हा आठवड्यातील सर्वात कमी दर होता..Gold Silver Rate : सोन्याच्या दरातील घसरणीमुळे खरेदीला प्रतिसाद, अक्षय्य तृतीयेला सोने-चांदीचे दर स्थिर; आंतरराष्ट्रीय बाजार बंद.आंतरराष्ट्रीय बाजारात काय स्थिती?आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचा दर सुमारे ४,००० डॉलर प्रति औंस, तर चांदीचा दर ५७ डॉलर प्रति औंसच्या आसपास आहे. तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिका आणि इराण यांच्यात वाढलेल्या तणावाचा परिणाम जागतिक बाजारावर झाला आहे. त्यामुळे सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.