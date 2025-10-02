Google LayOff: टेक विश्व हादरलं! कोणतीही सूचना न देता गुगलनं अनेक कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढलं, वेगळचं कारण समोर

भारतातील सर्वात मोठी आयटी कंपनी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस) नंतर आता जगातील आघाडीची टेक कंपनी गुगलनेही कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावेळी कंपनीने त्यांच्या क्लाउड डिव्हिजनमधून सुमारे १०० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले आहे. गुगलने हे पाऊल अशा वेळी उचलले आहे जेव्हा ते त्यांचे ऑपरेटिंग खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यांच्या रणनीतीमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) ला अधिक महत्त्व देत आहे. .कंपनीतून काढून टाकण्यात आलेले कर्मचारी प्रामुख्याने डिझाइन आणि वापरकर्ता अनुभव संशोधन (यूएक्स रिसर्च) संबंधित विभागांमध्ये काम करत होते. त्यांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये उत्पादन संशोधन करणे, वापरकर्ता डेटाचे विश्लेषण करणे आणि नवीन वैशिष्ट्यांच्या विकासात मदत करणे समाविष्ट होते. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे गुगलमधील ही कपात अशा वेळी झाली आहे जेव्हा त्याचा क्लाउड विभाग सातत्याने चांगला नफा कमवत आहे. .Dussehra Photos : दसऱ्याला बनवा एकदम खास! फॅमिली फोटोपासून कपल फोटो पर्यंत..रावण दहन अन् उत्सवाचे AI फोटो बनवा एका क्लिकवर...२०२५ च्या दुसऱ्या तिमाहीत गुगल क्लाउडचा महसूल १३.६ अब्ज डॉलर्स होता. जो मागील वर्षाच्या तुलनेत ३२ टक्के जास्त आहे. शिवाय विभागाचा ऑपरेटिंग नफाही २.८ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढला आहे. असे असूनही, कंपनी आता खर्च कमी करण्यावर आणि संसाधनांचे पुनर्वाटप करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. याचाच एक भाग म्हणून गुगल त्यांच्या नवीन एआय-केंद्रित धोरणाचा भाग नसलेले विभाग आणि भूमिका कमी करत आहे. याचा अर्थ असा की, कंपनी जुन्या कामाच्या पद्धतींपासून एआय आणि नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित जबाबदाऱ्यांकडे वळत आहे..२०२५ च्या सुरुवातीपासूनच गुगलने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) ला प्राधान्य दिले आहे. यासाठी, कंपनीने अनेक यूएस-आधारित युनिट्समधील कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती पॅकेजेस देण्यास सुरुवात केली. याव्यतिरिक्त, सुमारे एक तृतीयांश व्यवस्थापन कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यात आले. ही संपूर्ण प्रक्रिया शांतपणे आणि टप्प्याटप्प्याने पार पाडली जात आहे. अहवालांनुसार, काही कर्मचाऱ्यांना इतर संघांमध्ये बदली करण्याचा पर्याय देण्यात आला होता. तर काहींना फक्त त्यांच्या राजीनाम्याची सूचना देण्यात आली होती..अनेक माजी कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की, त्यांना नोकरी गेल्याची कोणतीही पूर्वसूचना मिळाली नव्हती किंवा तयारीसाठी वेळही मिळाला नव्हता. एका कर्मचाऱ्याने माध्यमांना सांगितले की तो अमेरिकेत O-1 व्हिसावर काम करत होता. या व्हिसाखाली त्याला फक्त 60 दिवसांच्या आत नवीन नोकरी शोधावी लागत होती किंवा अमेरिका सोडावी लागत होती. कंपनीने काही बाधित कर्मचाऱ्यांना इतर विभागांमध्ये नोकरीसाठी अर्ज करण्यासाठी डिसेंबरच्या सुरुवातीपर्यंतची मुदत दिली आहे. .Google आता तुमच्या मोबाईलवर ठेवणार नजर! Chrome अन् Gemini मध्ये मोठा बदल, डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी बदला 'ही' एक सेटिंग.प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. यामुळे सोशल मीडिया आणि तंत्रज्ञान उद्योगात संताप आणि चिंता निर्माण झाली आहे. गुगलने इतक्या मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांची कपात करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. मे २०२५ मध्ये कंपनीने जवळपास २०० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले. आतापर्यंतच्या अहवालांवरून असे दिसून येते की गुगलने किमान दोन वेगवेगळ्या टप्प्यात कर्मचाऱ्यांची कपात केली आहे. दोन्ही प्रसंगी कंपनीने कोणतेही अधिकृत विधान जारी केलेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.