Google Maps मुळे जंगलात अडकले नऊ इंजिनियर्स, हत्तीच्या भीतीने रात्रभर गाडीत मुक्काम, नेमकं काय घडलं?

कधी कधी अनोळखी रस्त्यावर प्रवास करताना मोबाईलवरील नकाशा आपल्याला अशा ठिकाणी घेऊन जातो, जिथून बाहेर पडणंही कठीण होतं. असाच अनुभव कर्नाटकातील नऊ इंजिनियर्सला आला आहे. नवरात्रीचा कार्यक्रम पाहून चेन्नईला परतणाऱ्या या इंजिनियर्सची कार गुगल मॅपने दाखवलेल्या मार्गावरून जाताना घनदाट जंगलात अडकली. त्यातच रात्रीच्या वेळी जंगली हत्तीचा आवाज ऐकू आल्याने त्यांची भीती आणखी वाढली. अखेर सकाळी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत नऊही जणांची सुखरूप सुटका केली..मिळालेल्या माहितीनुसार, बंगळुरूमधील नऊ इंजिनियर्स नवरात्रीचा कार्यक्रम पाहण्यासाठी मैसूरला आले होते. कार्यक्रम संपल्यानंतर ते कारने चेन्नईच्या दिशेने निघाले. यासाठी त्यांनी डिंबम घाटमार्गे चामराजनगरच्या दिशेने जाण्याचं ठरवलं. रात्रीचा प्रवास असल्याने रस्ता शोधण्यासाठी त्यांनी गुगल मॅपचा वापर केला..Traffic Jam Viral Post : 23 KM नको, 47 KM च बरं! Google Map चा 'तो' स्क्रीनशॉट पाहून तुम्हीही डोक्याला हात लावाल; ट्रॅफिकपासून वाचण्यासाठी महिलेची भन्नाट आयडिया.प्रवासादरम्यान गुगल मॅपवर त्यांना जंगलाच्या आत जाणारा रस्ता दिसला. नकाशावर दाखवलेल्या मार्गानुसार त्यांनी कार त्या रस्त्यावर वळवली. मात्र, काही अंतर पुढे गेल्यानंतर त्यांची कार जंगलातील रस्त्यावर अडकली. आजूबाजूला घनदाट जंगल आणि अनोळखी परिसर असल्याने त्यांना पुढचा मार्ग शोधणं कठीण झालं..रात्रीच्या अंधारात जंगलात अडकल्याने या नऊ जणांसमोर मोठं संकट उभं राहिलं. बाहेर पडायचं तरी कसं, असा प्रश्न त्यांना पडला. त्यातच रात्रीच्या शांततेत जंगली हत्तीचा आवाज ऐकू येऊ लागल्या. त्यामुळे कारमधून बाहेर पडणंही त्यांना धोकादायक वाटू लागलं. अखेर त्यांनी रात्रभर कारमध्येच थांबण्याचा निर्णय घेतला. रोजर प्रिन्स, प्रिन्स मार्टिन, मणी, अरिवुमती, गाना, शर्मिला, त्रिशा, बोपेश आणि जोसय्या अशी या नऊ जणांची नावं आहेत..Google Maps Offline: इंटरनेटशिवाय Google Map कसं वापरायचं? फॉलो करा 'या' सोप्या टिप्स अन् ट्रिक .रात्रभर जंगलात अडकल्यानंतर सकाळी त्यांनी पोलिसांशी संपर्क साधून मदत मागितली. माहिती मिळताच पोलीस आणि अग्निशमन दलाचे कर्मचारी घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी जंगलात अडकलेली कार बाहेर काढली आणि नऊही जणांची सुखरूप सुटका केली. या घटनेमुळे प्रवासादरम्यान केवळ गुगल मॅपवर अवलंबून राहणं धोकादायक ठरू शकतं, हे पुन्हा एकदा समोर आलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.