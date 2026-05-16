Gorakhpur Stadium: आता IPL सामने गोरखपूरमध्ये? योगींच्या मेगा क्रिकेट स्टेडियम प्रोजेक्टची जोरदार चर्चा; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये!

पूर्वांचलच्या क्रीडाप्रेमींसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक ठरला आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गोरखपूरमध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमचे (Gorakhपुर International Cricket Stadium) भूमिपूजन आणि शिलान्यास केले आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या 'ड्रीम प्रोजेक्ट्स'पैकी एक असलेले हे स्टेडियम पूर्वांचलला क्रीडा जगतात एक नवी आंतरराष्ट्रीय ओळख मिळवून देणार आहे..गोरखपूर-वाराणसी फोरलेनवरील ताल नदोर येथे हा भव्य भूमिपूजन सोहळा पार पडला. या कार्यक्रमाला केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी आणि राज्याचे क्रीडा मंत्री गिरीश चंद्र यादव देखील उपस्थित होते.४६ एकरवर पसरलेले भव्य स्टेडियमगोरखपूरचे हे नवीन आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तब्बल ४६ एकर परिसरात उभारले जात आहे. या स्टेडियममध्ये एकाच वेळी ३० हजार प्रेक्षक बसून सामन्याचा आनंद घेऊ शकतील.स्टेडियमच्या ईस्ट आणि वेस्ट स्टँडमध्ये १४ हजार प्रेक्षकांची सोय असेल, तर नॉर्थ आणि साउथ पॅव्हेलियनमध्ये व्हीआयपी (VIP), व्हीव्हीआयपी (VVIP) आणि मीडियासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा असतील..खेळपट्टी आणि रात्रीचे सामनेमुख्य मैदानावर आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार ७ प्लेइंग पिचेस तयार केल्या जातील. याशिवाय खेळाडूंच्या सरावासाठी ४ प्रॅक्टिस पिचेस असणार आहेत. रात्रीच्या वेळी (Day-Night) सामने आयोजित करण्यासाठी स्टेडियममध्ये ४ हायमास्ट फ्लडलाइट्स बसवले जातील..निधी आणि पेट्रोलियम कंपन्यांचे सहकार्यया स्टेडियमच्या उभारणीसाठी एकूण ३९३ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. विशेष म्हणजे देशातील प्रमुख पेट्रोलियम कंपन्यांनी त्यांच्या सीएसआर (CSR) फंडातून या प्रकल्पासाठी मोठे आर्थिक सहकार्य केले आहे:इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC): ६० कोटी रुपयेभारत पेट्रोलियम (BPCL): ३० कोटी रुपयेहिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL): १० कोटी रुपयेसरकारने पहिली हप्ता म्हणून ६३ कोटी ३९ लाख रुपये जारी केले असून काम वेगाने सुरू आहे..कधी पूर्ण होणार काम?पीडब्ल्यूडी (PWD) या कार्यदायी संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत सुमारे ७ टक्के काम पूर्ण झाले असून, डिसेंबर २०२७ पर्यंत हे स्टेडियम पूर्णपणे तयार करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.उत्कृष्ट कनेक्टिव्हिटीखेळाडू आणि प्रेक्षकांच्या सोयीसाठी हे स्टेडियम अतिशय मोक्याच्या ठिकाणी उभारले जात आहे.गोरखपूर विमानतळ (Airport): सुमारे २४ किलोमीटर दूर.गोरखपूर रेल्वे स्टेशन: सुमारे २० किलोमीटर दूर.गोरखपूर-वाराणसी फोरलेनवर असल्याने येथे पोहोचणे अत्यंत सोपे आणि सोयीस्कर असणार आहे.आज १६ मे २०२६ रोजी झालेल्या या भूमिपूजनामुळे गोरखपूर केवळ स्थानिक पातळीवरच नव्हे, तर भविष्यात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामन्यांचे यजमानपद भूषवण्यासाठी सज्ज होत आहे. यामुळे पूर्वांचलमधील तरुण क्रीडापटूंना आपल्याच भागात जागतिक दर्जाचे व्यासपीठ मिळणार आहे.