Shocking News : पती दारू पिऊन झोपी जायचा, दीर दूधात नशेचा पदार्थ मिसळून अत्याचार करायचा; सासरच्या छळाची पीडितेने सांगितली आपबीती

Shocking Incident : एका नवविवाहित महिलेशी अत्याचाराची धक्कादायक घटना घडली.पीडितेचा आरोप आहे की तिचा दीर दुधात नशेचे औषध मिसळून तिच्यावर अत्याचार करत असे. पती दारू पिऊन झोपी गेल्यावर हा प्रकार वारंवार घडत असे.
Yashwant Kshirsagar
  1. सासू-सासरे आणि पतीनेही या अत्याचारात साथ दिल्याचा आरोप आहे.

  2. हुंड्याच्या कारणावरून तिला सातत्याने छळले जात होते.

  3. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.

उत्तर प्रदेशातील गोरखपूरमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका नवविवाहित महिलेवर दिरानेच दुधातून नशेचे औषध देऊन अत्याचार केल्याचा समोर आले आहे. त्याला पती आणि सासरच्या लोकांनी साथ दिल्याचा पीडितेने आरोप केला आहे. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करुन तपास सुरु केला आहे.

