Shocking News : पती दारू पिऊन झोपी जायचा, दीर दूधात नशेचा पदार्थ मिसळून अत्याचार करायचा; सासरच्या छळाची पीडितेने सांगितली आपबीती

Summaryसासू-सासरे आणि पतीनेही या अत्याचारात साथ दिल्याचा आरोप आहे.हुंड्याच्या कारणावरून तिला सातत्याने छळले जात होते.पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे..उत्तर प्रदेशातील गोरखपूरमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका नवविवाहित महिलेवर दिरानेच दुधातून नशेचे औषध देऊन अत्याचार केल्याचा समोर आले आहे. त्याला पती आणि सासरच्या लोकांनी साथ दिल्याचा पीडितेने आरोप केला आहे. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करुन तपास सुरु केला आहे. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एका नवविवाहित महिलेचा पती दारु पिऊन झोपी जात आहे, याच दरम्यान तिचा दीर दुधातून नशेचे पदार्थ खाऊ घालून तिच्यावर अत्याचार करत असे. यामध्ये तिच्या सासरच्यांनीही त्याला साथ दिली. नवविवाहित महिलेचा आरोप आहे की लग्नानंतर लगेचच तिच्या सासरच्या लोकांनी हुंड्यासाठी तिचा छळ करण्यास सुरुवात केली. त्यांनी आधी तिला घराबाहेर पडण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न केला. जेव्हा तिने जाण्यास नकार दिला तेव्हा तिचा पती घरी नसल्यावर तिच्या दिराने दुधात नशेचे औषध मिसळले आणि तिच्याशी लैंगिक संबंध ठेवू लागला. यामध्ये इतर सासरच्यांनीही त्याला साथ दिली. .महिलेचा आरोप आहे की तिने तिच्या पतीकडे वारंवार अत्याचाराची तक्रार केली, परंतु मारहाण करून तिला शांत करण्यात आले. नवविवाहित महिलेच्या तक्रारीनंतर, गोरखनाथ सर्कलच्या सीओच्या आदेशानुसार पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. .आतापर्यंत उपलब्ध माहितीनुसार, या महिलेचे २०२२ मध्ये लग्न झाले होते. लग्नानंतर सहा महिने सर्व काही व्यवस्थित चालले, परंतु त्यानंतर तिच्या सासरच्या लोकांचा दृष्टिकोन बदलला. महिलेच्या म्हणण्यानुसार, तिच्या पतीला दारू पिण्याची सवय होती. दारू पिऊन तो झोपी जायचा..दरम्यान, तिचे सासरे, सासू आणि दीर तिला कमी हुंडा आणल्याबद्दल टोमणे मारत होते आणि तिने विरोध केल्यास तिला शिवीगाळ करत होते. तिला त्रास दिला जात होता आणि घर सोडण्यास भाग पाडले जात होते, परंतु ती गप्प राहिली. लग्नाला जवळजवळ एक वर्ष उलटून गेले होते. एके दिवशी, महिलेचा पती गाडीत काही दिवसांसाठी बाहेर असताना, तिच्या दिराने तिला दूध पाजले आणि तिच्याशी लैंगिक संबंध ठेवले. हे सुरूच राहिले आणि त्याने अनेकवेळा रात्री-अपरात्री तिच्यावर बलात्कार केला. महिलेच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे..FAQs ही घटना कुठे घडली? 👉 ही घटना उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर येथे घडली.पीडितेवर कोणाकडून अत्याचार झाला? 👉 पीडितेचा दीर दुधात नशेचे औषध देऊन तिच्यावर अत्याचार करत होता.पतीचा या घटनेत काय सहभाग होता? 👉 पती दारू पिऊन झोपी जायचा आणि नंतर पीडितेला गप्प बसण्यासाठी मारहाण करायचा.सासरच्या मंडळींचा काय सहभाग होता? 👉 होय, सासू-सासरे आणि पती यांनी दीराला साथ दिल्याचा पीडितेचा आरोप आहे.पोलिसांनी काय कारवाई केली आहे? 👉 गोरखनाथ सर्कलच्या सीओच्या आदेशानुसार पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.पीडितेचे लग्न केव्हा झाले होते? 👉 पीडितेचे लग्न २०२२ साली झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.