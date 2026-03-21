Bangkok Return Youth Death : बँकॉकहून परतलेल्या तरुणाचा शौचालयाच्या छतावर नग्न अवस्थेत मृतदेह; हातात कंडोमचं पाकीट, झाडावर टांगलेले कपडे, तोंडातून येत होता फेस!

Gorakhpur Suspicious Death Case : उत्तर प्रदेशातील गोरखपूरमध्ये एक धक्कादायक घटना समोर आली असून, एका तरुणाचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याने परिसरात भीती आणि चर्चेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शौचालयाच्या छतावर आढळलेल्या या मृतदेहामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत..ही घटना गगाहा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील रावत पार गावात घडली. गुरुवारी, महामार्गालगत असलेल्या एका पिठाच्या गिरणीमागील शौचालयाच्या छतावर एक तरुण मृतावस्थेत आढळला. ही बाब लक्षात येताच गावकऱ्यांनी घटनास्थळी मोठी गर्दी केली आणि तात्काळ पोलिसांना कळवण्यात आले..मृत तरुणाची ओळख ऋषभ अशी झाली आहे. तो नुकताच बँकॉकहून आपल्या गावी परतला होता. आपल्या बहिणीच्या लग्नासाठी तो भारतात आला होता. लग्नानंतर त्याचे वडील परत बँकॉकला गेले, मात्र ऋषभने काही काळ गावीच राहण्याचा निर्णय घेतला होता..घटनास्थळी पोलीस दाखल झाल्यावर परिस्थिती अत्यंत विचित्र आणि संशयास्पद असल्याचे दिसून आले. तरुणाचा मृतदेह शौचालयाच्या छतावर पूर्णतः नग्न अवस्थेत पडलेला होता. त्याच्या हातात कंडोमचे पाकीट आढळले, तर त्याचे कपडे जवळच्या झाडावर टांगलेले होते. तसेच, त्याच्या तोंडातून फेस येत असल्याचेही दिसून आले, ज्यामुळे मृत्यूचे कारण अधिकच गूढ बनले आहे..पोलिसांनी तात्काळ परिसर सील करून तपास सुरू केला आहे. मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे. प्राथमिक तपासात पोलिसांकडून या प्रकरणाचा विविध अंगांनी तपास केला जात असून, हत्या आणि अनैतिक संबंध या दोन शक्यतांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे..पोलीस अधीक्षक (दक्षिण) दिनेश पुरी यांनी सांगितले की, मृतदेह ज्या अवस्थेत सापडला आहे, ते अत्यंत संशयास्पद आहे. शवविच्छेदनाचा अहवाल आल्यानंतरच मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होईल, असे त्यांनी नमूद केले..दरम्यान, या घटनेमुळे ऋषभच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. तो कुटुंबातील मोठा मुलगा होता. त्याचे लग्न २०१९ मध्ये झाले होते आणि त्याला दोन लहान मुले आहेत. अचानक झालेल्या या घटनेमुळे संपूर्ण कुटुंब शोकाकुल झाले आहे..सध्या पोलिसांनी परिसरातील नागरिकांची चौकशी सुरू केली असून, घटनास्थळावरून विविध पुरावे गोळा केले जात आहेत. तसेच, मोबाईल कॉल रेकॉर्ड्स आणि इतर तांत्रिक बाबींचीही तपासणी केली जात आहे. या प्रकरणामागील सत्य शोधण्यासाठी पोलीस सर्व बाजूंनी तपास करत आहेत.