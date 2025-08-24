देश

VIDEO : अरे जरा तरी लाज बाळगा! चालत्या बाईकवर कपलचा धक्कादायक रोमान्स; बॉयफ्रेंडच्या मांडीवर बसून तरुणीचे अश्लील चाळे

Gorakhpur Viral Video : मागील कारमध्ये बसलेल्या प्रवाशांनी हा प्रकार कॅमेऱ्यात टिपला आणि इंटरनेटवर तो व्हिडिओ झपाट्याने व्हायरल झाला.
बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

Gorakhpur Viral Video : गोरखपूरमध्ये शुक्रवारी संध्याकाळी नौकान रोडवर एका जोडप्याचा बाईकवरील धोकादायक स्टंट (Bike Stunt) आणि रोमान्स पाहून नागरिकही थक्क झाले. तरुण बाईक चालवत होता, तर मुलगी इंधन टँकवर विरुद्ध दिशेने बसून त्याच्या गळ्यात हात टाकून रोमान्स करत होती. दोघांनीही हेल्मेट घातलेले नव्हते.

