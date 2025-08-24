VIDEO : अरे जरा तरी लाज बाळगा! चालत्या बाईकवर कपलचा धक्कादायक रोमान्स; बॉयफ्रेंडच्या मांडीवर बसून तरुणीचे अश्लील चाळे

Gorakhpur Viral Video : गोरखपूरमध्ये शुक्रवारी संध्याकाळी नौकान रोडवर एका जोडप्याचा बाईकवरील धोकादायक स्टंट (Bike Stunt) आणि रोमान्स पाहून नागरिकही थक्क झाले. तरुण बाईक चालवत होता, तर मुलगी इंधन टँकवर विरुद्ध दिशेने बसून त्याच्या गळ्यात हात टाकून रोमान्स करत होती. दोघांनीही हेल्मेट घातलेले नव्हते..घटना कॅमेऱ्यात कैदमागील कारमध्ये बसलेल्या प्रवाशांनी हा प्रकार कॅमेऱ्यात टिपला आणि इंटरनेटवर तो व्हिडिओ झपाट्याने व्हायरल झाला. व्हिडिओ व्हायरल होताच पोलिसांना खबर मिळाली आणि तातडीने कारवाई करून बाईकचे चालान (दंड) करण्यात आले. तसेच संबंधित तरुणाचा शोधही सुरू झाला..विशेष म्हणजे, हे जोडपे पडलेगंज चौकीसमोरूनही त्याच स्टाईलमध्ये गेले, मात्र त्यांना कोणीही थांबवले नाही. त्यामुळे शहरातील नागरिकांनी प्रश्न उपस्थित केला की, जेव्हा वाहतूक पोलिस कडक कारवाईचे दावे करतात, तेव्हा असे स्टंट उघडपणे कसे घडतात?.बाईक कोणाच्या नावावर?वाहतूक पोलिसांनी व्हिडिओ तपासल्यानंतर बाईकचा नंबर शोधून काढला. तपासात हे वाहन गुलेरिया परिसरातील एका व्यक्तीच्या नावावर नोंदणीकृत असल्याचे आढळले. धोकादायक वाहन चालवण्याच्या कलमांतर्गत बाईकवर चालान करण्यात आले..पोलिसांचा इशाराएसपी सिटी अभिनव त्यागी यांनी सांगितले की, "रस्त्यावर अशा प्रकारचे स्टंट करणे हे केवळ वाहतूक नियमांचे उल्लंघन नाही, तर जीवघेणेही आहे. प्रसारित झालेल्या व्हिडिओच्या आधारे कठोर कारवाई करण्यात आली असून भविष्यातही नियम मोडणाऱ्यांना सोडले जाणार नाही.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.