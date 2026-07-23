देश

Aadhaar Card Update: 'आधार कार्ड'मधून खरंच नाव आणि पत्ता गायब होणार? सत्य काय आहे? सरकारचं अधिकृत स्पष्टीकरण समोर

Government dismisses viral rumors about changes to the identity card design: आधार कार्डशी संबंधित कोणत्याही कायदेशीर आणि नवीन अपडेटसाठी केवळ यूआयडीएआयच्या अधिकृत संकेतस्थळावरच विश्वास ठेवावा.
UIDAI Official Statement

UIDAI Official Statement

esakal

संतोष कानडे
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Government Clarification: आधार कार्डच्या रचनेबाबत एक बातमी सोशल मीडियात चांगलीच व्हायरल झाली आहे. त्या दाव्यात म्हटलंय की, लवकरच आधार कार्डचे एक नवीन डिझाईन जारी केले जाणार आहे. यात आधार कार्डवरून व्यक्तीचे नाव, पत्ता आणि आधार क्रमांक पूर्णपणे काढून टाकला जाईल आणि कार्डवर फक्त फोटो आणि क्यूआर कोड दिसेल.

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Central Government
Aadhaar Card
adhar card