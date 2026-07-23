Aadhaar Card Update: 'आधार कार्ड'मधून खरंच नाव आणि पत्ता गायब होणार? सत्य काय आहे? सरकारचं अधिकृत स्पष्टीकरण समोर

Government Clarification: आधार कार्डच्या रचनेबाबत एक बातमी सोशल मीडियात चांगलीच व्हायरल झाली आहे. त्या दाव्यात म्हटलंय की, लवकरच आधार कार्डचे एक नवीन डिझाईन जारी केले जाणार आहे. यात आधार कार्डवरून व्यक्तीचे नाव, पत्ता आणि आधार क्रमांक पूर्णपणे काढून टाकला जाईल आणि कार्डवर फक्त फोटो आणि क्यूआर कोड दिसेल..या व्हायरल दाव्याची संपूर्ण सत्यता पडताळून पाहिल्यानंतर केंद्र सरकारने आपले अधिकृत निवेदन जारी केले आहे. माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, हा दावा पूर्णपणे चुकीचा आणि बनावट आहे. तसेच, आधार कार्डच्या सध्याच्या डिझाईनमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्याचा सरकारचा कोणताही विचार किंवा योजना नाही, असं म्हटलं आहे..Krishna River Project: कृष्णा नदीचे पाणी दुष्काळी भागाकडे वळविणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला शासनाची प्रशासकीय मान्यता; रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांच्या पाठपुराव्याला यश.सरकारने आपल्या निवेदनात काय म्हटले?मंत्रालयाने आधार कार्डच्या डिझाईन बदलण्याबाबतचे सर्व दावे पूर्णपणे फेटाळून लावत ते निराधार असल्याचे म्हटले आहे. सध्याच्या आधार कार्डच्या रचनेत किंवा स्वरूपात कोणताही बदल करण्याची शासनाची कोणतीही योजना नाही. कार्डवरून नाव, पत्ता आणि १२ अंकी क्रमांक हटवण्याबाबत पसरवल्या जाणाऱ्या बातम्या पूर्णपणे खोट्या ठरवण्यात आल्या आहेत. यासोबतच सरकारने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, अशा प्रकारच्या कोणत्याही सोशल मीडियावरील अफवांवर डोळे झाकून विश्वास ठेवू नये..Krishna River Project: कृष्णा नदीचे पाणी दुष्काळी भागाकडे वळविणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला शासनाची प्रशासकीय मान्यता; रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांच्या पाठपुराव्याला यश.आधार कार्डशी संबंधित कोणत्याही कायदेशीर आणि नवीन अपडेटसाठी केवळ यूआयडीएआयच्या अधिकृत संकेतस्थळावरच विश्वास ठेवावा. पीआयबी फॅक्ट चेक आणि सरकारच्या अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकांद्वारे जाहीर केलेल्या माहितीची खात्री करून घ्यावी, असं आवाहन करण्यात आलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.