सरकारी कर्मचाऱ्यांनी केली निदर्शने; बँक व्यवस्थापकाच्या हत्येचा निषेध

कुलगाममध्ये दहशतवाद्यांनी गुरुवारी (ता. २) बँक व्यवस्थापक विजय कुमार यांची गोळ्या झाडून हत्या (murder) केली. विजय हे राजस्थानचे रहिवासी आहे. एक व्यक्ती बॅग घेऊन बँकेत शिरला आणि बंदूक काढून केबिनच्या दिशेने गोळीबार केल्याचे सीसीटीव्हीत दिसत आहे. मंगळवारी कुलगाममध्येच सरकारी शाळेतील शिक्षिका रजनी बाला यांची दहशतवाद्यांनी गोळ्या झाडून हत्या केली होती. या घटनेचा सरकारी कर्मचाऱ्यांनी निषेध (Protest) व्यक्त केला आहे. (government employees Protest against the murder of a bank manager)

कुलगाममध्ये बँक व्यवस्थापकाच्या हत्येनंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी निदर्शने (Protest) केली. यापूर्वी रजनी बाला यांच्या हत्येनंतरही लोकांमध्ये रोष होता. सरकारने ठोस पावले उचलली नाहीत तर येथून पळ काढू, असे लोक म्हणाले. अल्पसंख्याक, नागरिक आणि सरकारमधील लोकांना लक्ष्य करणारे लोक फक्त भीती पसरवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. कारण, स्थानिक रहिवाशांनी त्यांच्या आदेशाला प्रतिसाद देणे बंद केले आहे, असे जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांचे डीजीपी दिलबाग सिंग यांनी मागे सांगितले होते.

या घटनेपूर्वी जानेवारीपासून काश्मीर खोऱ्यात पोलिस अधिकारी, शिक्षक आणि सरपंचांसह किमान १६ टार्गेट किलिंगच्या (murder) घटना घडल्या आहेत. कुलगाममध्ये या घटनेच्या ४८ तास आधी सरकारी शिक्षिका रजनी यांची हत्या करण्यात आली होती. तर यापूर्वी बडगाममध्ये राहुल भट या कर्मचाऱ्याची तहसील परिसरात घुसून हत्या करण्यात आली होती.

राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी ट्विट करून कुलगाम, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांनी केलेल्या हत्येचा निषेध केला आहे. तसेच कुटुंबाप्रति शोक व्यक्त केला आहे. याशिवाय अशोक गेहलोत यांनी सरकारवर निशाणा साधत एनडीए सरकार काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यात अपयशी ठरले आहे. केंद्र सरकारने सर्वसामान्यांच्या सुरक्षेची काळजी घ्यावी, असे ते म्हणाले.