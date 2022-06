राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल (Ajit Doval) यांनी गुरुवारी (ता. २) केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांची भेट घेतली. त्यांनी काश्मीरमध्ये अलीकडच्या काळात झालेल्या टार्गेट किलिंगच्या घटनांबाबत चर्चा केली. केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनीही या बैठकीला हजेरी लावली. अजित डोवाल सध्या अमित शाह यांना भेटण्यासाठी नॉर्थ ब्लॉकमध्ये आहेत. सुमारे तासाभरापासून ही बैठक सुरू आहे. (Amit Shah will take stern action against killings in Kashmir)

जम्मू आणि काश्मीरमधील (Kashmir) कुलगाम येथे गुरुवारी बँक व्यवस्थापकाची दहशतवाद्यांनी गोळ्या झाडून हत्या केली. बँकेच्या शाखेत घुसल्यानंतर दहशतवाद्याने (Terrorist) बँक व्यवस्थापक विजय कुमार यांच्यावर गोळी झाडली. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये मारेकरी शाखेत घुसून गोळीबार करून पळून गेल्याचे दिसत आहे. विजय कुमार यांना रुग्णालयात नेत असताना वाटेतच मृत्यू झाला.

हेही वाचा: केएफएफने स्वीकारली बँक कर्मचाऱ्याच्या हत्येची जबाबदारी; म्हणाले...

जम्मूतील हिंदू शिक्षिका रजनी बाला यांची कुलगाममधील शाळेबाहेर दहशतवाद्यांनी हत्या केल्यानंतर दोनच दिवसांनी हा हल्ला झाला आहे. कुलगामला लागून असलेल्या शोपियान जिल्ह्यात दोन मोठ्या घटनांनंतर २४ तासांत बँक व्यवस्थापकाची हत्या करण्यात आली. फारुख अहमद शेख नावाचा एक नागरिक काल सायंकाळी त्याच्या घरात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात जखमी झाला.

दुसऱ्या एका घटनेत गुरुवारी सकाळी त्यांच्या वाहनाचा स्फोट होऊन तीन जवान जखमी झाले. यातील एक जवान गंभीर जखमी झाला आहे. लष्कराच्या म्हणण्यानुसार, तिन्ही जवानांनी दहशतवादविरोधी (Terrorist) कारवाईसाठी खासगी वाहन घेतले होते. त्यांनी सांगितले की, ते नेमलेल्या भागाकडे जात असताना हा स्फोट झाला.

हेही वाचा: हार्दिक पटेलवर काँग्रेसचा गंभीर आरोप; आम्ही सन्मान दिला तर...

प्रशासनाला ठोस निर्देश देतील

उद्या दुपारी जम्मू आणि काश्मीरच्या एकूण आढावा दरम्यान गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) नागरी आणि पोलिस प्रशासनाला ठोस निर्देश देतील. या बैठकीला राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल (Ajit Doval), यूटीचे लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा, सर्वोच्च गुप्तचर प्रमुख, यूटीचे मुख्य सचिव आणि डीजीपी उपस्थित राहणार आहेत. केंद्रशासित प्रदेशात अल्पसंख्याक समुदाय अधिक सुरक्षित आहे आणि पाकिस्तान आधारित दहशतवादी गटांनी त्यांना लक्ष्य केले जाणार नाही याची खात्री करण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकारने जम्मू आणि काश्मीरमध्ये ठोस पावले उचलणे अपेक्षित आहे.