आता भारतात सर्वांना प्रवेश पण...

नवी दिल्ली- केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आज (दि.22) कोरोना गाइडलाइन्समध्ये दुरुस्ती करुन विदेशी नागरिकांना भारतात येण्यास परवानगी दिली आहे. सरकारने इलेक्ट्रॉनिक, पर्यटक आणि वैद्यकीय श्रेणी वगळता सर्वांना तत्काळ प्रभावाने व्हिसा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने पर्यटक व्हिसा सोडून सर्व ओसीआय, पीआयओ कार्डधारक आणि इतर विदेशी नागरिकांना कोणत्याही उद्देशाने भारतात येण्यास परवानगी दिली आहे.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, वैद्यकीय उपचारासाठी भारतात येणारे विदेशी नागरिक मेडिकल व्हिसासाठी मेडिकल अटेंडंटसह अर्ज करु शकतात.

Under this graded relaxation, Government to restore with immediate effect all existing visas (except electronic visa, Tourist Visa & Medical Visa). Foreign nationals intending to visit India for medical treatment can apply for a Medical Visa including for medical attendants: MHA https://t.co/pusOKpPz2g

— ANI (@ANI) October 22, 2020