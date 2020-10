'आत्मनिर्भर भारत'; अँटी-टँक गाइडेड मिसाइल 'नाग'ची चाचणी यशस्वी

नवी दिल्ली : भारत आता शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीत सुसज्ज देश बनत असल्याचे दिसून येत आहे. राफेल विमानांच्या आगमनानंतर आता मिसाईल क्षेत्रातही भारताने आपली घौडदौड सुरु ठेवली आहे. कारण, मिसाईल परिक्षणाच्या क्षेत्रात भारताने आता आणखी एक मोठी झेप घेतली आहे.

भारताने गुरुवारी वारहेडसोबत एँटी-टँक गायडेड मिसाईल 'नाग'च्या शेवटच्या टप्प्याचे यशस्वी परिक्षण केले आहे. या मिसाईलची निर्मिती Defence Research and Development Organisation ने अर्थात डीआरडीओने केली आहे. या मिसाईलचे परिक्षण सकाळी सहा वाजून 45 मिनिटांनी राजस्थानच्या पोखरण फायरिंग रेंजमध्ये केलं गेलं. अलिकडेच भारताने सुपरसोनिक, हायपरसोनिकसहित वेगवेगळ्या क्षमतेच्या मिसाईलचे परिक्षण केलं आहे. सीमेवर चीनसोबत सुरु असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर या मिसाईलचे परिक्षण महत्वपूर्ण मानले जात आहे. काही दिवसांपूर्वीच डीआरडीओच्या प्रमुखांनी म्हटलं की, भारतीय सैन्याला ज्याप्रकारच्या मिसाईलची अपेक्षा आहे त्याचप्रकारचे मिसाईल डीआरडीओकडून त्यांना पुरवले जाईल. मिसाईल निर्मितीच्या क्षेत्रात आता भारत आत्मनिर्भर बनला असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं होतं.

India today successfully carried out the final trial of the DRDO-developed Nag anti-tank guided missile with a warhead. The test was carried out at 6:45 am at the Pokhran field firing ranges in Rajasthan.

— ANI (@ANI) October 22, 2020