IFS Officers Transfer: वन विभागात मोठा फेरबदल! IFS आणि HPFS च्या ११ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; कुणी घेतला निर्णय? जाणून घ्या...

हिमाचल प्रदेश सरकारने वन विभागात मोठी प्रशासकीय फेरबदल केली आहे. भारतीय वन सेवा (IFS) आणि हिमाचल प्रदेश वन सेवा (HPFS) मधील ११ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पदस्थापनांचे आदेश जारी केले आहेत. वन विभागाने १५ जुलै २०२६ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, या बदल्या तात्काळ प्रभावाने लागू होतील. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, या बदल्या नियमित प्रक्रियेचा भाग असून सर्व अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नवीन नेमणुकांवर रुजू होऊन पदभार स्वीकारण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. .यापूर्वी, गेल्या महिन्यात मोठ्या संख्येने आयएएस अधिकारी आणि राज्य सेवा अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या. राजीव कुमार (आयएफएस) यांची डीसीएफ बिलासपूर येथून एचपीएसएफडीसी लिमिटेड मंडी येथे संचालक (केंद्रीय) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. वासू डोगरा (आयएफएस) यांची डीसीएफ मंडी येथून डीसीएफ पालमपूर येथे बदली करण्यात आली आहे..Kudankulam Data Leak: देशाच्या अणुसुरक्षेला मोठा धोका? भारताच्या सर्वात मोठ्या अणुऊर्जा प्रकल्पाचा डेटा लीक; कुडनकुलम प्रकरण नेमकं काय आहे?.संजीव शर्मा (आयएफएस) यांची डीसीएफ पालमपूर येथून डीसीएफ मंडी येथे बदली झाली आहे. सुशील कुमार (आयएफएस) यांची आयडीपी उना येथे डीपीओ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. चमन लाल (आयएफएस) यांची डीसीएफ आनी येथून डीसीएफ बिलासपूर येथे बदली करण्यात आली आहे. माने नवनाथ शिवाजी (आयएफएस) यांची डीसीएफ भरमौर येथून डीसीएफ (वन्यजीव) चंबा येथे बदली झाली आहे..अंशुल जैन (IFS) यांची DM, HSD बद्दी येथून DCF नालागढ येथे बदली करण्यात आली आहे. कुलदीप सिंग जमवाल (एचपीएफएस) यांची डीएफएल (वन्यजीव) चंबा येथून डीएफओ दालहौसी येथे नियुक्ती करण्यात आली आहे. रजनीश महाजन (एचपीएफएस) यांची डीएफओ दालहौसी येथून डीएफओ भरमौर येथे बदली करण्यात आली आहे. धर्म चंद (एचपीएफएस) यांची डीएम, एफडब्ल्यूडी सावडा येथून डीएम, एचएसडी बद्दी येथे बदली झाली आहे..IAS Officer: थेट मंत्र्याशी नडणारा आयएएस अधिकारी! कोण आहेत जॉन किंग्जली? वाद थेट मुख्यमंत्री अन् मुख्य सचिवांपर्यंत.प्रदीप कुमार (एचपीएफएस) यांची एसडीएम, एफडब्ल्यूडी सोलन येथून डीएफओ सोलन येथे बदली झाली आहे. अधिसूचनेनुसार सर्व अधिकाऱ्यांनी तात्काळ आपल्या नवीन पदांचा कार्यभार स्वीकारावा. हा आदेश प्रधान सचिव (वन) एम. सुधा देवी यांनी जारी केला आहे. या बदल्यांसंदर्भात कोणत्याही अधिकाऱ्याकडून प्रतिसाद आलेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.