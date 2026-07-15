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IFS Officers Transfer: वन विभागात मोठा फेरबदल! IFS आणि HPFS च्या ११ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; कुणी घेतला निर्णय? जाणून घ्या...

Himachal Pradesh IFS Officers Transfer: हिमाचल प्रदेश सरकारने वन विभागात मोठा प्रशासकीय फेरबदल केला असून भारतीय वन सेवा आणि हिमाचल प्रदेश वन सेवाच्या 11 अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्तीचे आदेश जारी केले आहेत.
Himachal Pradesh IFS Officers Transfer

Himachal Pradesh IFS Officers Transfer

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

हिमाचल प्रदेश सरकारने वन विभागात मोठी प्रशासकीय फेरबदल केली आहे. भारतीय वन सेवा (IFS) आणि हिमाचल प्रदेश वन सेवा (HPFS) मधील ११ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पदस्थापनांचे आदेश जारी केले आहेत. वन विभागाने १५ जुलै २०२६ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, या बदल्या तात्काळ प्रभावाने लागू होतील. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, या बदल्या नियमित प्रक्रियेचा भाग असून सर्व अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नवीन नेमणुकांवर रुजू होऊन पदभार स्वीकारण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

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