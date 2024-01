केजरीवाल सरकार अस्थिर! भाजपने आपच्या 7 आमदारांना दिली प्रत्येकी 25 कोटींची ऑफर?

नवी दिल्ली- दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी भारतीय जनता पक्षावर गंभीर आरोप केला आहे. भाजप आपचे सात आमदार खरेदी करु पाहात आहे. तसेच दिल्लीतील सरकार अस्थिर करण्यसाठी भाजपने आमदारांना प्रत्येकी तब्बल २५ कोटी रुपये ऑफर केलेत, असा दावा केजरीवाल यांनी केला आहे. (government in Delhi 7 AAP MLAs Offered 25 Crore By BJP said Arvind Kejriwal Big Charge)