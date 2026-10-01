देश

Sugar Prices: साखरेबाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! साठेबाजीला बसणार आळा; विक्रेत्यांना किती साखर साठवता येईल?

Sugar Stock Limit for Dealers: केंद्र सरकारने गुरुवारी हा निर्णय जाहीर केला असून हा नवा नियम १५ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत देशभरात लागू राहणार आहे.
sugar price

sugar price

esakal

संतोष कानडे
Updated on

central government sugar rules: सणासुदीच्या काळात साखरेच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्य ग्राहक त्रस्त झाले आहेत. केंद्र सरकारने साखरेचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सरकारने देशभरातील साखर डिलर्ससाठी साठा ठेवण्याची मर्यादा निश्चित केली असून आता डिलर्सना आपल्याकडे केवळ एक हजार क्विंटल साखर साठवून ठेवता येईल.

Loading content, please wait...
sugar
Central Government
Price
Marathi News Esakal
www.esakal.com