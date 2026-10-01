Sugar Prices: साखरेबाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! साठेबाजीला बसणार आळा; विक्रेत्यांना किती साखर साठवता येईल?

central government sugar rules: सणासुदीच्या काळात साखरेच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्य ग्राहक त्रस्त झाले आहेत. केंद्र सरकारने साखरेचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सरकारने देशभरातील साखर डिलर्ससाठी साठा ठेवण्याची मर्यादा निश्चित केली असून आता डिलर्सना आपल्याकडे केवळ एक हजार क्विंटल साखर साठवून ठेवता येईल. .केंद्र सरकारने गुरुवारी हा निर्णय जाहीर केला असून हा नवा नियम १५ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत देशभरात लागू राहणार आहे. सरकारच्या या हस्तक्षेपामुळे बाजारात साखरेच्या किमतींमध्ये आणखी घट होण्याची शक्यता वर्तवली जातेय..Ghansangavi Crime : जिरडगाव येथील हॉटेलमालकाचा खून सख्ख्या भावानेच जमिनीच्या वादातून केल्याचे निष्पन्न; आरोपी भावासह दोन जण जेरबंद.यापूर्वी ऑगस्ट महिन्यात साखरेच्या सरासरी किरकोळ भावात सुमारे १५ टक्क्यांपर्यंत घसरण झाली होती. तसेच साखर कारखान्यांमधून मिळणाऱ्या 'एक्स-मिल' दरातही जवळपास २८ टक्क्यांची घसरण नोंदवली गेली होती; मात्र गेल्या तीन महिन्यांपासून हे दर एका पातळीवर स्थिर राहिले आहेत..Pune Teamperature : ऑक्टोबरच्या सुरुवातीलाच उकाड्याचे चटके; तापमान सरासरीपेक्षा एक-दोन अंशांनी अधिक राहण्याचा अंदाज.देशभरात सर्वसाधारणपणे साखरेची स्टॉक मर्यादा १००० क्विंटल ठेवण्यात आली असली तरी कोलकाता व त्याचा विस्तारित महानगरीय परिसर आणि आसाम या भागांसाठी ही मर्यादा २००० क्विंटल इतकी शिथिल करण्यात आली आहे. या भागांमधील स्थानिक गरजा आणि भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारने ही विशेष सवलत दिली आहे..याशिवाय, नव्या नियमांनुसार आता डिलर्सना त्यांच्याकडील साखरेचा साठा जास्तीत जास्त १५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ स्वतःकडे बाळगता येणार नाही; म्हणजेच साखर मिळाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत ती पुढील बाजारात वितरित करावी लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.