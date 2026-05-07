Thalapathy Vijay: थलापती विजय यांचं 'एक' आश्वासन; राज्यपालांकडून सरकार स्थापनेला हिरवा कंदील, तमिळनाडूत सत्ताबदल निश्चित! शपथविधी कधी?

तामिळनाडूमध्ये नवीन सरकार स्थापन होण्याबाबतचे पेच आता सुटलेले दिसत आहेत. टीव्हीकेचे प्रमुख विजय कुमार हे तामिळनाडूचे पुढील मुख्यमंत्री होण्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे गेले आहेत. गुरुवारी (७ मे) त्यांनी राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यांची भेट घेऊन सरकार स्थापन करण्याचा दावा केला. सूत्रांनुसार, थलापती विजय यांनी राज्यपालांना आश्वासन दिले की, त्यांना आवश्यक पाठिंबा असून शपथ घेतल्यानंतर ते विधानसभेत सहजपणे आपले बहुमत सिद्ध करतील..आयएएनएस या वृत्तसंस्थेनुसार, त्यांनी आपल्या सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या पक्षांच्या आणि आमदारांच्या पाठिंब्याबद्दलही राज्यपालांना माहिती दिली. बैठकीदरम्यान विजय यांनी सरकारची स्थिरता टिकवून ठेवण्याचा विश्वास व्यक्त केला. राज्यपाल अर्लेकर हे विजय यांचे सादरीकरण आणि दाव्यांवर समाधानी दिसले. यानंतर त्यांनी विजय यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी औपचारिकपणे आमंत्रित केले..Thalapathy Vijay Oath Ceremony : थलपती विजय यांचा मुख्यमंत्री पदाचा शपथविधी लांबणीवर, राज्यपालांच्या भेटीत काय घडलं?.राज्यपालांच्या निर्णयामुळे तामिळनाडूमधील राजकीय अटकळांना मोठ्या प्रमाणावर पूर्णविराम लागला आहे. आता असे मानले जात आहे की, नवीन सरकारचा शपथविधी सोहळा लवकरच पार पडेल. हा सोहळा शुक्रवारी किंवा शनिवारी चेन्नईमध्ये होऊ शकतो. या शपथविधी सोहळ्याला टीव्हीकेचे वरिष्ठ नेते, मित्रपक्षांचे प्रतिनिधी आणि देशभरातील अनेक प्रमुख राजकीय नेते उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे..Thalapathy Vijay Tamil Nadu Politics : थलपती विजय यांच्याकडे बहुमत नाही, तामिळनाडून सत्तागणिताच्या तीन शक्यता; द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक 'विजयी' वारू रोखणार?.बुधवारी (६ मे) सकाळी विजय यांनी सरकार स्थापन करण्याचा दावा करण्यासाठी लोक भवनात राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यांची भेट घेतली. त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या टीव्हीके व काँग्रेस आमदारांची यादी सादर केली. मात्र, विजय यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करण्याबाबत किंवा शपथविधी सोहळा आयोजित करण्याबाबत राज्यपालांनी कोणताही निर्णय घेतला नाही. परिणामी, गुरुवारी (७ मे) होणारा विजय यांचा शपथविधी सोहळा रद्द करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.