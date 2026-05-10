देश

मुख्यमंत्रि‍पदाची शपथ घेताना विजय यांना राज्यपालांनी थांबवलं, प्रोटोकॉलची करून दिली आठवण; नेमकं काय घडलं?

Governor stops Vijay during CM oath तामिळनाडुचे मुख्यमंत्री म्हणून विजय यांनी आज शपथ घेतली. या शपथविधीवेळी राज्यपालांनी विजय यांना राजशिष्टाचाराची आठवण करून दिली. शपथविधीवेळचा व्हिडीओ आता व्हायरल होत आहे.
Vijay Stopped During CM Oath Ceremony

Vijay Stopped During CM Oath Ceremony

Esakal

सूरज यादव
Updated on

What Happened When Governor Interrupted Vijay अखेर तामिळनाडुत मुख्यमंत्री म्हणून अभिनेता जोसेफ विजय यांनी शपथ घेतली. निवडणूक निकालानंतर तब्बल ६ दिवस अनेक नाट्यमय घडामोडी सुरू होत्या. सर्वात मोठा पक्ष ठरल्यानंतरही बहुमताचा आकडा जुळवताना थलपती विजय यांना घाम फुटला होता. शेवटी लहान पक्षांच्या पाठिंब्याच्या जोरावर विजय यांनी सत्तास्थापनेचा दावा केला आणि त्यानंतर राज्यपालांनी सत्तास्थापनेचं आमंत्रण दिलं. शनिवारी सत्तास्थापनेचा दावा केल्यानंतर आज राज्यपालांकडून थलपती विजय यांना मुख्यमंत्रि‍पदाची शपथ देण्यात आली.

Loading content, please wait...
Tamil Nadu
political
thalapathy vijay
Vijay Thalapathy