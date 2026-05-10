What Happened When Governor Interrupted Vijay अखेर तामिळनाडुत मुख्यमंत्री म्हणून अभिनेता जोसेफ विजय यांनी शपथ घेतली. निवडणूक निकालानंतर तब्बल ६ दिवस अनेक नाट्यमय घडामोडी सुरू होत्या. सर्वात मोठा पक्ष ठरल्यानंतरही बहुमताचा आकडा जुळवताना थलपती विजय यांना घाम फुटला होता. शेवटी लहान पक्षांच्या पाठिंब्याच्या जोरावर विजय यांनी सत्तास्थापनेचा दावा केला आणि त्यानंतर राज्यपालांनी सत्तास्थापनेचं आमंत्रण दिलं. शनिवारी सत्तास्थापनेचा दावा केल्यानंतर आज राज्यपालांकडून थलपती विजय यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ देण्यात आली..मुख्यमंत्रिपदाच्या शपथविधीवेळी विजय यांच्याकडून राजशिष्टाचाराचं उल्लंघन झाल्याचा प्रकारही घडला. शपथ घेत असताना विजय यांनी थेट भाषण सुरू केलं. यामुळे राजशिष्टाचाराचं उल्लंघन झालं. जेव्हा ही बाब राज्यपालांच्या लक्षात आली त्यावेळी राज्यपाल आर्लेकर यांनी विजय यांना थांबवलं..विजय यांनी टीव्हीके पक्षाची स्थापना करून दोन वर्षे झाले. अगदी अल्पावधीतच राज्यात सर्वात मोठा पक्ष बनत ते सत्तेत आले आहेत. मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेण्यासाठी विजय व्यासपीठावर आले तेव्हा त्यांच्या समर्थकांमध्ये मोठा उत्साह होता. विजय हेसुद्धा उत्साहात असल्याचं दिसत होतं. याच उत्साहाच्या भरात त्यांनी राजशिष्टाचाराचं नकळत उल्लंघन केलं..शपथविधी सुरू असताना थलपती विजय यांनी भाषण सुरू केलं. शपथ देण्यात येत असतानाच घडलेल्या या प्रकारानंतर राज्यपालांनी हस्तक्षेप केला आणि विजय यांना आधी शपथविधीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सांगितलं. जी शपथ लिहून दिलीय तितकंच वाचा असे निर्देश देण्यात आले. विजय यांनाही आपण राजशिष्टाचारानुसार बोलत नसल्याचं लक्षात येताच भाषण थांबवलं..विजय यांना शपथ घेण्याआधीही शपथविधीच्या प्रक्रियेची माहिती दिली होती. पद आणि गोपनियतेची शपथ असलेला मजकूर विजय यांच्याकडे दिला होता. विजय शपथ घेत असताना समर्थकांनी जोरात टाळ्यांचा कडकडाट केला. तेव्हा स्वत:ला आवरू न शकलेल्या विजय यांनी हा तामिळनाडूचा विजय असल्याचं म्हटलं. त्यावेळी पुढे आणखी काही बोलण्याआधी राज्यपालांनी राजशिष्ठाचाराची जाणीव करून दिली.