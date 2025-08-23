रात्रभर नोटा जाळत होता सरकारी इंजिनिअर तरी पैसे शिल्लक, छाप्यात सापडलं मोठं घबाड; कोट्यवधींच्या राखेसह रोकड जप्त

आर्थिक गुन्हे शाखेचा छापा पडला तर आपल्याकडे असलेला काळा पैसा सापडेल या भीतीमुळे सरकारी इंजिनिअरनं तब्बल २ ते ३ कोटी रुपयांची रोकड जाळून टाकली. त्यानंतरही त्याच्याकडे ३९ लाख रुपये आढळून आले. बिहारमध्ये ही घटना उघडकीस आली असून विनोद राय असं इंजिनिअरचं नाव आहे. तो ग्रामीण कार्य विभागात कार्यरत होता. पोलिसांनी विनोदसह त्याच्या पत्नीला नोट जाळल्या प्रकरणी आणि पुरावे मिटवण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल अटक करण्यात आलीय. त्याच्यावर भ्रष्टाचार प्रकरणी वेगळा खटला चालवला जाईल..इंजिनिअर विनोद राय गुरुवारी रात्री सीतामढीहून मोठ्या प्रमाणावर रोकड घेऊन पटनाला गेला होता. याची माहिती स्थानिक आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाला लागली. आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाचं पथक पाठलाग करत पटणामध्ये पोहोचलं. त्याला ताब्यात घेण्याआधीच इंजिनिअरने सगळे पैसे त्याच्या निवासस्थानी नेले होते. जेव्हा गुन्हे शाखेचं पथक छापा टाकण्यासाठी घरी पोहोचलं तेव्हा इंजिनिअरची पत्नी घराच्या खाली येऊन थांबली. तिनं गुन्हे शाखेच्या पथकाला सांगितलं की मी घरात एकटी आहे. यामुळे छापा टाकण्यासाठी गुन्हे शाखेला सकाळ होण्याची वाट बघावी लागली..कारने LPG टँकरला धडक देताच उडाला आगीचा भडका, ५० पेक्षा जास्त जण होरपळले.दरम्यान, इंजिनिअर घरातील वरच्या मजल्यावर असणाऱ्या खोलीत रात्रभर नोटा जाळत बसला होता. त्यानं २ ते ३ कोटी रुपयांची रोकड जाळली. पण ३९ लाख रुपये शिल्लक राहिले. शुक्रवारी सकाळ होताच गुन्हे शाखेचं पथक घरात गेलं आणि त्यांनी इंजिनिअरला ताब्यात घेतलं. त्यानंतर पाण्याच्या टाकीत मोठ्या प्रमाणावर रोकड आढळून आली..छाप्यात घरातून साडे बारा लाखाच्या अर्धवट जळालेल्या नोटा आणि बाथरूमच्या पाईपमध्ये नोटांची जळालेली राख सापडली. ही रक्कम जवळपास २ ते ३ कोटी रुपये इतकी असावी असा अंदाज आहे..इंजिनिअर विनोद रायकडे १०० कोटी रुपयांची मालमत्ता असल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. या प्रकरणी ईडीही चौकशी करण्याची शक्यता आहे. छाप्यात विनोदकडे जमीनीचे कागदपत्र, १५ बँक खाती आणि पार्टनरशिपची कागदपत्रंही आढळली आहेत. याशिवाय २६ लाखांचे दागिने, विमा पॉलिसी, गुंतवणूक यांचीही कागदपत्रं मिळाली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.