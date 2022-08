नवी दिल्ली : कोर्बोव्हॅक्स (Corbevax) कोरोना प्रतिबंधक लसीला आता बूस्टर डोससाठी केंद्राकडून परवागनी देण्यात आली आहे. याचं वैशिष्ट्य म्हणजे सुरुवातीला घेतलेल्या कोरोना प्रतिबंधक लसीपेक्षा वेगळ्या कंपनीची लस बूस्टर डोस म्हणून घेण्यात देशात पहिल्यांदाच परवानगी देण्यात आली आहे. (Govt nod to Corbevax as precaution dose with Covaxin or Covishield)

जर तुम्ही कोव्हिशिल्ड किंवा कोव्हॅक्सिन या लशींचे दोन डोस घेतले असतील तर तुम्हाला याच लशींचे बूस्टर डोस आत्तापर्यंत घ्यावे लागत होते. पण आता यामध्ये नवा पर्याय केंद्र सकारने आणला असून या दोन्हींपैकी कोणतीही लस घेतलेली असली तरी आता बूस्टर डोस म्हणून कोर्बोव्हॅक्सची लस घेता येणार आहे.

केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण म्हणाले, "कोर्बोव्हॅक्स आता बूस्टर डोस म्हणून उपलब्ध असेल. कोव्हॅक्सिन किंवा कोविशिल्डचा दुसरा डोस घेऊन ६ महिने झाल्यानंतर किंवा दुसऱ्या डोसनंतर २६ आठवड्यांनी कोर्बोव्हॅक्सचा बूस्टर डोस घेता येणार आहे. १८ वर्षे वयावरील व्यक्तींनाच हा बूस्टर डोस घेता येईल"

दरम्यान, सरकारच्या परवानगी नंतर आता कोविन पोर्टलवर याबाबत आवश्यक ते बदल करण्यात येत आहेत. येत्या १२ ऑगस्टपासून अर्थात येत्या शुक्रवारपासून कोर्बोव्हॅक्सला बूस्टर डोस म्हणून देण्यास सुरुवात होईल, असंही आरोग्य सचिवांनी यासंदर्भात काढलेल्या निवेदनात स्पष्ट केलं आहे.