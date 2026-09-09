आजोबांच्या जमिनीवर नातवाचा अधिकार नाही, वडिलांविरोधात याचिका दाखल केलेल्या मुलाला हायकोर्टाने फटकारलं

वडील जिंवत असताना आजोबांच्या जमिनीवर नातू हक्क सांगू शकतो का? राजस्थानमध्ये जमिनीच्या एका प्रकरणात नातवाने वडील आणि काकांकडून आजोबांची ७५ बीघा जमीन विकण्याच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान दिलंय. नातवाने दिवा केला होता की आजोबांच्या जमिनीवर माझाही अधिकार आहे आणि माझ्या परवानगीशिवाय जमीन विकता येणार नाही. पण हे प्रकरण आजोबांची जमीन असण्यापुरतं नव्हतं. आजोबांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या मुलांना मिळालेल्या जमिनीवर नातू वडिलोपार्जित संपत्ती म्हणून अधिकार सांगू शकतो का? की त्यावर वडिलांचा हक्क असेल? असे प्रश्न उपस्थित झाले होते..हायकोर्टाने आजोबांच्या जमिनीवर नातवाने हक्क सांगण्याच्या प्रकरणात महत्त्वाचा निर्णय दिलाय. तसंच स्पष्ट केलंय की, जमीन आजोबांची आहे या आधारावर नातू जन्मसिद्ध किंवा वडिलोपार्जित मालमत्तेवर अधिकार सांगू शकत नाही. आजोबांचा मृत्यू इच्छापत्र न लिहिता झाला आणि त्यांची मालमत्ता हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ नुसार कलम ८ अंतर्गत त्यांच्या क्लास १ वारसांना मिळाली. तर मुलाला मिळालेली संपत्ती ही त्याची वैयक्तिक मालमत्ता मानली जाईल. अशा परिस्थितीत वडील जिवंत असताना मुलगा आजोबांच्या संपत्तीवर हक्क सांगू शकत नाही आणि व्यवहारावर आक्षेप घेऊ शकत नाही..घरासमोर खेळत होती चिमुकली, आईच्या डोळ्यादेखत कारनं चिरडलं; २ सेकंदात श्वास थांबला, घटना CCTVत कैद.जैसलमेरमध्ये ७५ बीघा जमीन सरकारने चतुरा राम यांना दिली होती. २००४मध्ये चतुरा राम यांचं निधन झालं. त्यानंतर जमीन त्यांचे तीन पुत्र खेताराम, रामाराम, लच्छूराम यांच्या नावावर झाली. २१ वर्षांनी खेताराम यांनी २०२५मध्ये जमीनीची विक्री केली. या व्यवहाराला खेताराम यांचा मुलगा देवाराम यांनी विरोध केला..जमिनीत माझीही मालकी असून जमीन विकण्याआधी संमती घेतली नाही असा आरोप देवारामने केला होता. या प्रकऱणी राजस्थान हायकोर्टात याचिका दाखल केली. हायकोर्टाने २० ऑगस्टला देवारामची याचिका फेटाळून लावली..फक्त जन्माच्या आधारे वडिलांच्या मालमत्तेवर लगेच अधिकार मिळत नाही. कलम ८ अंतर्गत एखाद्याला वडिलोपार्जित संपत्ती मिळाली तर त्यावर वैयक्तिक अधिकार असतो. म्हणून आजोबांची जमीन वडिलांना मिळाल्यानंतर नातू अधिकार सांगू शकत नाही. देवाराम आजोबांची जमीन विभक्त कुटुंबाची मालमत्ता असल्याचं सिद्ध करू शकला नव्हता..देवारामने कोर्टात आपण आजोबांच्या निधनावेळी अल्पवयीन असल्याचाही दावा केला. पण न्यायालयाने तो दावाही फेटाळून लावला. कोणत्याही वारसाचं अल्पवयीन असणं हे वारस नोंद किंवा मालमत्तेवर अधिकार सांगण्याच्या प्रक्रियेला बदलू शकत नाही असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं. वडील जिंवत असताना नातू आजोबांच्या जमिनीवर हक्क सांगू शकत नाही. त्यामुळे विक्रीसाठी त्याच्या परवानगीची, संमतीची आवश्यकता नाही असंही कोर्टाने सांगितलं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.