सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय! महिला करणार लष्कराचं नेतृत्त्व

नवी दिल्ली : लष्करात नेतृत्त्व करणाऱ्या महिला जवानांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने खुशखबर दिली आहे. महिलांनाही लष्करात समान संधी द्या असे सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सुनावलं आहे. सरकारने लष्करात महिलांकडे नेतृत्व देण्यास नकारात्मक भूमिका व्यक्त केली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले असून, महिलांना समान संधी द्या असे सुनावले आहे.

Centre's appeal challenging the Delhi High Court's ruling in 2010, for granting permanent commission to women officers in Army: Supreme Court says that the permanent commission will apply to all women officers in the Army in service, irrespective of their years of service. pic.twitter.com/7YcFADXqIc

लष्करातील तुकडीचे नेतृत्त्व महिलांकडे देण्याबाबतचा महत्त्वाचा निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला होता. या निर्णयाला केंद्र सरकारने आव्हान देत हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं होतं. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकराच्या या आव्हानाची दखल घेत महिलांना सैन्यात समान संधी देण्याबाबत निर्णय दिला आहे. तसेच सरकारला हा आदेश लवकरात लवकरत आमलात आणावा यासाठी आदेश दिले आहेत.

लष्करात समानता हवी, शारिरीक मर्यादा आणि सामाजिक नियमांमुळे महिलांना नेतृत्त्वापासून नाकारले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने महिलांविषयीची मानसिकता बदलावी व महिलांसाठी कमांड पोस्ट हे पद तयार करावे असे आदेश न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी दिले आहेत.

Supreme Court says, the permanent commission will apply to all women officers in the Army in service, irrespective of their years of service. Indian Army's Lt. Colonel Seema Singh says, "This is a progressive and historical judgement. Women should be given equal opportunities ". pic.twitter.com/bPnbLkHrD6

