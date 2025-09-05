नात्याला काळिमा फासणारी घटना! लष्करी जावयाकडून विधवा सासूवर बलात्कार; दोघांचा अश्लील व्हिडिओही बनवला, ती शुद्धीवर आली अन्...

Greater Noida Crime : ग्रेटर नोएडा येथे नातेसंबंधांना काळिमा फासणारा एक अत्यंत घृणास्पद प्रकार समोर आला आहे. येथील एका विधवा महिलेने आपल्या लष्करी (Army) जावयावर बलात्कार करून अश्लील व्हिडिओ बनवल्याचा गंभीर आरोप केला असून पोलिसांनी (Police) तक्रारीनंतर तपास सुरू केला आहे..नशायुक्त कोल्ड ड्रिंक देऊन केला अत्याचारराबुपुरा येथे राहणाऱ्या पीडित विधवा महिलेने आपल्या जावयाविरुद्ध पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे. तिच्या आरोपानुसार, एप्रिल महिन्यात ती जावयासोबत कारने दिल्लीला जात असताना जावयाने तब्येत बिघडल्याचा बहाणा करून एका हॉटेलमध्ये खोली घेतली. तेथे त्याने तिला नशायुक्त कोल्ड ड्रिंक प्यायला दिले..Nawya Malik Drugs Case : मोठ्या ड्रग्ज सिंडिकेटशी संबंध? अयान परवेझच्या मोबाईलमध्ये नव्या मलिकसह अनेक मुलींचे अश्लील व्हिडिओ सापडले!.अश्लील व्हिडिओही तयार केलापेय घेतल्यानंतर ती बेशुद्ध पडली. त्या अवस्थेत जावयाने तिच्यावर बलात्कार केला आणि तिचा अश्लील व्हिडिओही तयार केला. शुद्धीवर आल्यानंतर तिने विरोध केला असता आरोपीने व्हिडिओ दाखवत गप्प राहण्याची धमकी दिली. भीतीपोटी तिने ही बाब कोणाशीही शेअर केली नाही..वारंवार बलात्कार अन् मालमत्तेवर डोळापीडितेच्या म्हणण्यानुसार, या घटनेनंतर आरोपीने अनेकदा तिच्यावर बलात्कार केला. इतकेच नव्हे तर तिच्या मालमत्तेची कागदपत्रेही त्याने स्वतःकडे घेतली. मुलीचे वैवाहिक जीवन बिघडू नये म्हणून ती गप्प राहिली. एकदा तिने आत्महत्येचाही प्रयत्न केला होता. दरम्यान, पोलिसांनी सांगितले की पीडितेची मुलगी आणि जावयामध्ये वाद असल्याचे समोर आले आहे. संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.