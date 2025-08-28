देश

Nikki Bhati : CCTV फुटेज, रुग्णालयाच्या Memo ने उलघडले निक्कीच्या हत्येचे गूढ; हुंड्यासाठी होत होता छळ, पतीला होणार फाशी?

Nikki Bhati Case - How New Evidence Changed the Investigation : हुंड्यासाठी जाळल्याचा आरोप; निक्की भाटी खटल्यात पोलिसांचा मोठा खुलासा
Nikki Bhati Case
Nikki Bhati Caseesakal
बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

Nikki Bhati Case : उत्तर प्रदेशातील गौतम बुद्ध नगर जिल्ह्यातील निक्की भाटी हत्याकांडात नवनवीन पुरावे समोर येत असून प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचे बनत चालले आहे. रुग्णालयाचा मेमो, सीसीटीव्ही फुटेज तसेच साक्षीदारांचे जबाब या सर्व गोष्टी तपासात महत्त्वाच्या ठरत आहेत.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
police case
crime marathi news
Noida
women harassment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com