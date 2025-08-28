Nikki Bhati : CCTV फुटेज, रुग्णालयाच्या Memo ने उलघडले निक्कीच्या हत्येचे गूढ; हुंड्यासाठी होत होता छळ, पतीला होणार फाशी?

Nikki Bhati Case : उत्तर प्रदेशातील गौतम बुद्ध नगर जिल्ह्यातील निक्की भाटी हत्याकांडात नवनवीन पुरावे समोर येत असून प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचे बनत चालले आहे. रुग्णालयाचा मेमो, सीसीटीव्ही फुटेज तसेच साक्षीदारांचे जबाब या सर्व गोष्टी तपासात महत्त्वाच्या ठरत आहेत..२१ ऑगस्ट रोजी ग्रेटर नोएडातील सिरसा गावात २६ वर्षीय निक्की भाटीला तिचा पती विपिन भाटी (Vipin Bhati) आणि सासरच्या मंडळींनी जाळल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेत निक्कीचा दिल्लीतील रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला..सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये महत्त्वाचे संकेतभाटी कुटुंबाच्या घराजवळील एका दुकानाबाहेर लावलेल्या कॅमेऱ्यात एक तरुण (विपिन असल्याचा दावा) कारजवळ उभा असून नंतर अचानक पळून जाताना दिसतो. काही वेळाने तो पुन्हा परततो आणि कारकडे धाव घेतो. यानंतर स्थानिक रहिवासी आणि महिला घाबरून घराकडे धावताना फुटेजमध्ये स्पष्ट दिसतात. पोलिसांनी या व्हिडिओला तपासाचा भाग मानले आहे..पोलिसांची भूमिका काय?अतिरिक्त पोलिस उपायुक्त सुधीर कुमार यांनी सांगितले की, "हा व्हिडिओ आमच्या तपासाचा एक भाग आहे. सर्व तथ्य तपासल्यानंतरच कारवाई केली जाईल." पोलिसांच्या मते, विपिनने निक्कीवर ज्वलनशील पदार्थ टाकून तिला पेटवले होते..आरोपींवर कारवाईया प्रकरणात पती विपिन, सासरे सतवीर, सासू दया व दिर रोहित यांना अटक करण्यात आली आहे. रविवारी पोलिस कोठडीतून पळून जाण्याचा प्रयत्न करताना विपिनच्या पायाला गोळी लागली होती..२०१६ पासून हुंड्यासाठी छळनिक्कीच्या कुटुंबाचा आरोप आहे, की २०१६ पासूनच तिला हुंड्यासाठी छळले जात होते. लग्नावेळी स्कॉर्पिओ एसयूव्ही, मोटारसायकल आणि दागिने दिल्यानंतरही आणखी ३६ लाख रुपये व आलिशान कारची मागणी होत होती..रुग्णालयाच्या मेमोत काय?निक्कीला सुरुवातीला दाखल केलेल्या खासगी रुग्णालयातून मिळालेल्या मेमोमध्ये ‘गॅस सिलेंडरच्या स्फोटामुळे गंभीर भाजले’ अशी नोंद करण्यात आली होती. तिला तिच्या पतीचा नातेवाईक देवेंद्रने रुग्णालयात आणले होते..निक्कीच्या बहिणीचं काय आहे मत?एफआयआरमध्ये निक्कीची बहीण कांचन हिने स्पष्टपणे पती व सासरच्यांवर निक्कीला जाळल्याचा आरोप केला आहे. कांचनच्या मते, सासू दयाने ज्वलनशील पदार्थ दिला आणि विपिनने ते निक्कीवर ओतले. तिला वाचवण्याचा प्रयत्न केला असता तिलाही मारहाण करण्यात आली..'विपिनला फाशी द्या'निक्कीचे वडील भिखारी सिंह यांनी पंतप्रधान मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना आवाहन करत आरोपींवर कठोरात कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी म्हटले की, "विपिनला फाशी द्यावी आणि त्यांच्या घरावर बुलडोझर चालवावा.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.