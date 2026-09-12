Noida Owl Terror: कुत्रे-माकडांनंतर आता घुबडांची दहशत; थेट डोक्यावर झडप, शहरातील नागरिकांमध्ये पसरली आहे भीती

भटके कुत्रे आणि माकडांच्या त्रासाने आधीच हैराण असलेल्या नोएडा आणि ग्रेटर नोएडातील नागरिकांसमोर आता एक वेगळीच समस्या निर्माण झाली आहे. ग्रेटर नोएडा वेस्टमधील ‘ला रेसिडेन्शिया’ सोसायटीमध्ये घुबडांच्या जोडीकडून नागरिकांवर झडप घालण्याच्या घटना घडत आहेत. रात्री आणि पहाटेच्या वेळी रस्त्यावरून जाणाऱ्या नागरिकांच्या डोक्यावर अचानक घुबडे झडप घालत असल्याने रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.सोसायटीच्या परिसरातील झाडे, पथदिवे आणि इमारतींच्या विविध भागांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून घुबडांची एक जोडी दिसत आहे. रात्रीच्या वेळी किंवा पहाटे नागरिक कॉमन एरिया, पार्किंग किंवा रस्त्यावरून जात असताना ही घुबडे अचानक हवेतून खाली येऊन त्यांच्या डोक्यावर किंवा अंगावर झडप घालत असल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे..५ ते ६ जण जखमीघुबडांच्या या हल्ल्यांमध्ये आतापर्यंत ५ ते ६ जण जखमी झाल्याची माहिती आहे. काही नागरिकांच्या डोक्यावर आणि चेहऱ्यावर नखांचे ओरखडे आले आहेत. त्यामुळे विशेषतः लहान मुले, वृद्ध नागरिक आणि रात्री कामावरून घरी परतणाऱ्या रहिवाशांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे.घुबडांच्या हल्ल्यांमुळे रात्रीच्या वेळी सोसायटीच्या परिसरात वावरताना नागरिकांना अधिक काळजी घ्यावी लागत आहे. या प्रकाराची दखल घेऊन रहिवाशांनी वन विभाग आणि प्रशासनाकडे तक्रार केली आहे..कुत्रे-माकडांच्या त्रासात घुबडांची भरनोएडा-ग्रेटर नोएडा परिसरात भटक्या प्राण्यांमुळे नागरिकांना यापूर्वीही मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागले आहे. जिल्हा रुग्णालयाच्या मागील वर्षातील नोंदीनुसार, ५२,७०७ जणांना भटक्या कुत्र्यांनी, तर १६,४७४ जणांना पाळीव कुत्र्यांनी चावा घेतला होता. याशिवाय ३,८३३ जणांना माकडांनी, तर १,१६९ जणांना मांजरांनी चावा घेतल्याची नोंद आहे. या घटनांनंतर संबंधितांना अँटी-रेबीज लस देण्यात आली होती.या पार्श्वभूमीवर आता सोसायटी परिसरात घुबडांकडून होत असलेल्या झडपांमुळे नागरिकांच्या चिंतेत भर पडली आहे..घुबडे मानवी वस्तीत का आली?शहरी भागात वाढते बांधकाम, काँक्रिटीकरण आणि वृक्षतोड यामुळे अनेक वन्यजीवांचा नैसर्गिक अधिवास कमी होत आहे. त्यामुळे पक्षी आणि इतर वन्यजीव मानवी वस्तीजवळ आश्रय घेताना दिसतात.ग्रेटर नोएडा परिसरातील जुन्या झाडांची संख्या कमी होत असल्याने घुबडांना सोसायट्यांमधील मोठी झाडे, उद्याने आणि इमारतींचे सुरक्षित कोपरे आश्रयासाठी योग्य वाटत असावेत. सध्या सोसायटीतील घुबडे आपल्या अधिवासाचे किंवा घरट्याचे संरक्षण करताना नागरिकांवर झडप घालत असावीत, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे..वन विभागाकडे रेस्क्यूची मागणीघुबडांना कोणतीही इजा न पोहोचवता सुरक्षितपणे रेस्क्यू करून नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात यावे, अशी मागणी रहिवाशांनी केली आहे. यासाठी जिल्हा वन अधिकारी आणि संबंधित प्रशासनाकडे तक्रार करण्यात आली आहे. वन विभागाच्या हस्तक्षेपानंतर या घुबडांच्या हालचालींवर नियंत्रण मिळवून नागरिकांची भीती दूर होण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.