सॉरी, आम्ही जग सोडतोय! चिठ्ठी लिहून महिलेनं ११ वर्षीय मुलासह १३ व्या मजल्यावरून मारली उडी; पती घरातच झोपलेला

मुलाच्या आजारपणाला कंटाळून महिलेनं मुलासह इमारतीच्या १३व्या मजल्यावरून उडी मारत आत्महत्या केल्याची घटना समोर आलीय. मुलाच्या आजारपणामुळे आई नैराश्यात गेली होती. तिनं नोकरीही सोडली होती. ११ वर्षीय मुलाला मानसिक आजार होता. त्याच्या आजारपणाला कंटाळून महिलेनं टोकाचं पाऊल उचललं. पतीला आपल्यामुळे त्रास नको, आम्ही तुम्हाला सोडून जातोय अशी चिठ्ठीही आत्महत्येआधी लिहिलीय. ग्रेटर नोएडातील वेस्टच्या ऐस सिटी सोसायटीच्या १३व्या मजल्यावर कुटुंब राहत होते..याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, साक्षी चावला या मुलगा दक्ष चावला आणि पती दर्पण चावला यांच्यासह सोसायटीमध्ये राहत होत्या. त्यांचा ११ वर्षांचा मुलगा दक्ष हा मानसिक आजाराने त्रस्त होता. शेजाऱ्यांनी सांगितलं की, साक्षी मुलाच्या आजारपणामुळे खूप काळजीत असायची. मुलाच्या चांगल्या आरोग्यासाठी ते गुरुद्वारांमध्येही जात असत. मुलाच्या प्रकृतीत सुधारणा झाली नाही. त्याला आजारपणामुळे शाळेतही जाता आलं नाही..वरिष्ठ गाढवाला घोडा म्हणाले तर तुम्हीही घोडाच म्हणा; सरकारी कामाबाबत गडकरींचं विधान.दक्षवर गेल्या काही वर्षांपासून औषधोपचार सुरू होते. शुक्रवारीच साक्षी मुलासाठी पंजाबच्या जालंधरमधून औषधे घेऊन आल्या होत्या. आपल्या मुलाला त्या कधीच एकटं सोडत नसायच्या. मुलाच्या आजारपणामुळे मनाने खचल्या होत्या आणि सतत मानसिक तणावाखाली असायच्या. यातूनच त्यांनी आत्महत्या केल्याचा अंदाज वर्तवला जातोय. दरम्यान, पोलिसांना फ्लॅटच्या बाल्कनीत खुर्ची आढळली. साक्षी यांनी मुलगा दक्षला आधी खुर्चीवरून खाली ढकललं आणि त्यानंतर स्वत: उडी मारली असावी असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला आहे..साक्षी आणि दर्पण यांचं १३ वर्षांपूर्वी लग्न झालं. ते दोघेही उत्तराखंडच्या गढीनेगी गावचे आहेत. लग्नानंतर ते नोएडात राहण्यासाठी आले. साक्षी इंजिनिअर म्हणून काम करायची. पण मुलगा आजारी असल्यानं साक्षी नैराश्यात गेल्या. त्यातूनच त्यांनी नोकरी सोडण्याचा निर्णय घेतला होता..आत्महत्येआधी साक्षी यांनी सुसाइड नोट लिहून ठेवली होती. त्यात पतीची माफी मागितली आहे. सॉरी आम्ही जग सोडतोय. तुम्हाला आणखी त्रास नाही द्यायचाय. आमच्यामुळे तुमचं आयुष्य खराब करू नका. आमच्या मृत्यूला कुणीही जबाबदार नाही असं चिठ्ठीत म्हटलं..पती दर्पण हे घटनेवेळी घरातच झोपले होते. सकाळी साडे नऊच्या सुमारास पत्नीला मुलाला औषध द्यायला सांगितलं होतं. त्यानंतर ते दुसऱ्या खोलीत जाऊन झोपले होते. सकाळी १० वाजता त्यांना पत्नी आणि मुलाच्या मृत्यूबाबत समजलं. आता या प्रकरणी पोलिसात नोंद झाली असून पुढील कारवाई केली जात आहे..