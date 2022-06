नवरदेव निघाला PubG लव्हर, भर मांडवात खेळत होता गेम, Video व्हायरल

सोशल मीडियावर लग्नसमारंभाचे नवनवीन व्हिडीओ व्हायरल होत असतात. यातील काही व्हिडिओ मजेशीर तर काही अचंबित करणारे असतात. असाच एका लग्नाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. (groom was playing pubg game on mobile in his own wedding ceremony video goes viral)

या व्हिडिओत चक्क नवरदेव लग्नाच्या स्टेजवरच असं काही करत असतो की ते बघून कोणालाही हसू येईल. लग्नाच्या स्टेजवरील खुर्चीवर बसून नवरदेव मोबाईलमध्ये गेम खेळताना दिसत आहे. हो हे खरंय. आपण अनेक पबजी लव्हर बघितले असाल, त्यातलाच हा प्रकार म्हणावा. सध्या हे प्रकरण सोशल मीडियावर प्रचंड गाजतयं.

पबजी लव्हर आपण अनेक पाहिलेत असेल पण स्वत:च्या लग्नात कोणी पबजी खेळतं का? आणि ते ही नवरेदेवाच्या खुर्चीवर बसून पबजी खेळणे, ही खरचं हास्यास्पद गोष्ट आहे. सध्या हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालतोय तर नेटकरी या व्हिडिओवर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया देत आहे.