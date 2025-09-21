GST Reform : देशातील जनता 'गब्बर सिंग टॅक्स' कधीही विसरणार नाही; मल्लिकार्जून खर्गेंचा पंतप्रधान मोदींवर हल्लाबोल

Summaryपंतप्रधान मोदींनी जीएसटीला Second Generation Reform म्हणत गरीब व मध्यमवर्गाला दिलासा मिळेल असे सांगितले.विरोधकांनी जीएसटीमुळे गेल्या आठ वर्षांत जनतेवर मोठा करभार वाढल्याचा आरोप केला.मल्लिकार्जुन खर्गेंनी मोदी सरकारच्या जीएसटीला "गब्बर सिंग टॅक्स" म्हणत माफी मागण्याची मागणी केली.. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात जीएसटीवर सविस्तर भाष्य केले. त्यांनी जीएसटी सुधारणांचे महत्त्व स्पष्ट केले आणि त्याला सेंकड जनरेशन जीएसटी सुधारणा म्हटले. जीएसटी सुधारणांमुळे गरीब आणि मध्यमवर्गाला कसा फायदा होईल हे देखील पंतप्रधान मोदींनी स्पष्ट केले. त्यांनी देशवासीयांना स्वदेशी वस्तू खरेदी करण्याचे आवाहन केले..दरम्यान काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाकडून पंतप्रधानांच्या जीएसटी भाषणावर टीका झाली आहे. विरोधकांचा असा दावा आहे की गेल्या आठ वर्षांत जीएसटीने गरीब आणि मध्यमवर्गावर मोठा भार टाकला आहे. .पंतप्रधान मोदींच्या भाषणावर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेस अध्यक्ष आणि राज्यसभा खासदार मल्लिकार्जुन खरगे यांनी इंस्टाग्रामवर लिहिले की, सौ चुहे खाकर चली हज को. काँग्रेसच्या साध्या आणि कार्यक्षम जीएसटीऐवजी, पंतप्रधान मोदींच्या सरकारने 'गब्बर सिंग टॅक्स' लादला. नऊ वेगवेगळ्या कर स्लॅबमध्ये आठ वर्षात ५५ लाख कोटींहून अधिक रक्कम जमा केली..GST Council: सणासुदीला नागरिकांना दिलासा! जीएसटी कपात जाहीर, २२ सप्टेंबरपासून 'इतका' कर आकारला जाणार.खर्गे म्हणाले की, आता पंतप्रधान मोदी २.५ लाख कोटी रुपयांच्या 'बचत महोत्सवा'बाबत जनतेच्या खोल जखमांवर फक्त मलमपट्टी लावण्याबद्दल बोलत आहेत! जनता कधीही विसरणार नाही की तुम्ही त्यांच्या डाळी, तांदूळ, धान्य, पेन्सिल, पुस्तके, वैद्यकीय उपचार, शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर आदी सर्व गोष्टींवर जीएसटी आकारला. तुमच्या सरकारने जनतेची माफी मागितली पाहिजे. असा पंतप्रधान मोदींवर हल्लाबोल केला. .FAQsप्र.१: जीएसटी सुधारणा म्हणजे काय? ➡️ जीएसटी सुधारणा म्हणजे वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीत बदल करून करसुलभता वाढवणे व करदात्यांना दिलासा देणे.प्र.२: पंतप्रधान मोदींनी जीएसटीबद्दल काय म्हटले? ➡️ त्यांनी याला Second Generation GST Reform म्हणत गरीब व मध्यमवर्गासाठी फायदेशीर असल्याचे सांगितले.प्र.३: विरोधकांचा जीएसटीवर काय आरोप आहे? ➡️ विरोधक म्हणतात की जीएसटीमुळे महागाई वाढली आणि गरीब व मध्यमवर्गावर मोठा आर्थिक भार पडला.प्र.४: मल्लिकार्जुन खर्गेंनी जीएसटीला काय नाव दिले? ➡️ त्यांनी जीएसटीला “गब्बर सिंग टॅक्स” असे म्हटले.प्र.५: खर्गेंनी मोदी सरकारकडे कोणती मागणी केली? ➡️ त्यांनी जनतेवरील करभाराबद्दल सरकारने माफी मागावी अशी मागणी केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.