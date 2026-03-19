Gudi Padwa 2026: भोपाळमध्ये 'मराठी' थाट! मुख्यमंत्र्यांनी घातली पेशवाई पगडी; ढोल-ताशांच्या गजरात गुढी उभारून केले नववर्षाचे स्वागत

भोपाळमध्ये गुढीपाडवा उत्सव मोठ्या थाटात साजरा झाला. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी पारंपारिक मराठी वेशभूषा परिधान करून ढोल-ताशांच्या गजरात नववर्षाचे स्वागत केले. मराठी समाजाच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात त्यांनी पेशवाई पगडी घालून सांस्कृतिक परंपरेचा गौरव केला. मध्यप्रदेश राज्यात सार्वजनिक सुटी जाहीर करण्यात आली आहे..मध्य प्रदेशात आज गुढीपाडव्याचा उत्साह शिगेला पोहोचला असून मुख्यमंत्री निवासस्थानी (CM House) खऱ्या अर्थाने 'महा-उत्सव' साजरा झाला. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी चक्क पारंपारिक मराठी वेशभूषा परिधान करून आणि ढोल-ताशांच्या गजरात हिंदू नववर्षाचे स्वागत केले.मध्य प्रदेशातील समस्त मराठी समाजाच्या वतीने मुख्यमंत्री निवासस्थानी गुढीपाडव्यानिमित्त विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी परिधान केलेली पेशवाई पगडी आणि अंगावर घेतलेला शाल-पटका सर्वांचे लक्ष वेधून घेत होता..सांस्कृतिक वारशाचा गौरवयाप्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव म्हणाले की, "गुढीपाडवा हा केवळ सण नसून तो आपली सांस्कृतिक परंपरा, शुभता आणि नवचेतनेचे प्रतीक आहे. हा सण आपल्याला आपल्या मुळांशी जोडतो आणि जीवनात नवी उद्दिष्टे गाठण्याची प्रेरणा देतो."ऐतिहासिक महत्त्व: याच दिवशी सम्राट विक्रमादित्य यांनी 'विक्रम संवत' सुरू केले होते, याची आठवणही त्यांनी करून दिली.शिवाजी महाराजांचा सन्मान: मराठी समाजाच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज यांची प्रतिमा भेट देण्यात आली..ढोल-ताशांच्या गजरात भव्य स्वागतदिल्ली, इंदूर, जबलपूर, सागर आणि उज्जैनसह राज्याच्या विविध भागांतून आलेल्या मराठी मंडळांनी मुख्यमंत्र्यांचे जंगी स्वागत केले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी 'मराठी साहित्य अकादमी'च्या 'अथर्वनाद' या मासिकाचे विमोचन केले. तसेच, गेल्या १००-१५० वर्षांपासून मराठी कला आणि संस्कृतीसाठी काम करणाऱ्या संस्थांच्या प्रतिनिधींचा गौरवही केला..राज्यात सार्वजनिक सुटी आणि सूर्य नमस्कारगुढीपाडव्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन मध्य प्रदेश सरकारने आज राज्यात सार्वजनिक सुटी जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिले आहेत की, सर्व मंत्र्यांनी आपापल्या प्रभारी जिल्ह्यांमध्ये सूर्य नमस्कार करून गुढीपाडव्याच्या उत्सवात सहभागी व्हावे. "आक्रमकांनी आपली संस्कृती मिटवण्याचा प्रयत्न केला, पण भारतीय संस्कृतीची ओळख आजही जगाला प्रेरणा देत आहे," असेही ते अभिमानाने म्हणाले.भोपाळमधील 'सीएम हाऊस'मध्ये घुमलेले ढोल-ताशांचे आवाज आणि उभारलेली गुढी, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र यांच्यातील सांस्कृतिक नात्याची साक्ष देत होती.